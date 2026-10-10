W Hamburgu w Niemczech pod koniec września 2026 roku przeprowadzono trzydniowe ćwiczenia Red Storm Charlie, podczas których Bundeswehra, policja i organizacje cywilne ćwiczyły działania w warunkach kryzysu. W manewrach uczestniczyło około 1700 osób, w tym 500 żołnierzy. Według Deutsche Welle były to wówczas największe ćwiczenia tego rodzaju.

Przerzut sił przez Niemcy

Scenariusz zakładał pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Wojska Sojuszu, których rolę w ćwiczeniach odgrywali żołnierze Bundeswehry, przybywały do portu w Hamburgu, a następnie miały przemieścić się na wschód. Ich postępy w ramach scenariusza utrudniały symulowane akty sabotażu i demonstracje.

Red Storm Charlie jest częścią tajnego Operationsplan Deutschland — planu operacyjnego Niemiec, zgodnie z którym Bundeswehra przygotowuje się na możliwy atak Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — na terytorium NATO. Dokument jest skoordynowany z ogólnym planowaniem obronnym Sojuszu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według obliczeń oficera Bundeswehry Marcela Bohnerta, który uczestniczył w tworzeniu pierwszej wersji planu, w takim scenariuszu przez Niemcy należałoby w ciągu sześciu miesięcy przemieścić około 800 tys. żołnierzy i 200 tys. pojazdów. Plan obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie wojsk, ich ochronę i eskortę na trasach transportowych, a także przemieszczanie ze wschodu na zachód, w tym ewakuację rannych i ludności cywilnej.

Infrastruktura i ochrona danych

Ekspertka Niemieckiej Rady Stosunków Międzynarodowych Aylin Matlé wskazała przestarzałą infrastrukturę kraju jako słaby punkt. Jej zdaniem mosty, drogi i trasy transportowe należy szybciej remontować i modernizować, ponieważ część z nich pochodzi jeszcze z czasów zimnej wojny i nie jest przystosowana do ciężkich ładunków ani sprzętu wojskowego.

Plan liczy ponad tysiąc stron, a dostęp do jego wrażliwych części jest ograniczony zasadą konieczności służbowej. Niemieckie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że kraje związkowe nie otrzymują pełnego dokumentu. Po tym, jak partia Alternatywa dla Niemiec stała się najsilniejszym ugrupowaniem w wyborach w Saksonii-Anhalt, eksperci ds. bezpieczeństwa wyrazili obawy, że wrażliwe informacje mogą trafić do Moskwy, jeśli przedstawiciel tej partii obejmie stanowisko szefa rządu kraju związkowego.

Czytaj nas na