В Гамбурге, Германия, в конце сентября 2026 года провели трехдневные учения Red Storm Charlie, в ходе которых Бундесвер, полиция и гражданские организации отрабатывали действия в условиях кризиса. В маневрах приняли участие около 1700 человек, в том числе 500 военнослужащих. По данным Deutsche Welle, на тот момент это были крупнейшие учения такого типа.

Переброска сил через Германию

Сценарий предполагал ухудшение ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО. Войска Альянса, роль которых на учениях исполняли военнослужащие Бундесвера, прибывали в порт Гамбурга, а затем должны были двигаться на восток. Их продвижение в рамках сценария осложняли смоделированные акты саботажа и демонстрации.

Red Storm Charlie являются частью засекреченного Operationsplan Deutschland — оперативного плана Германии, в соответствии с которым Бундесвер готовится к возможному нападению Российской Федерации — государства-агрессора — на территорию НАТО. Документ согласован с общим оборонным планированием Альянса.

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По расчетам офицера Бундесвера Марселя Бонерта, участвовавшего в создании первой версии плана, при таком сценарии в течение шести месяцев через Германию необходимо было бы переместить около 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч транспортных средств. План охватывает размещение и питание войск, их охрану и сопровождение по транспортным маршрутам, а также перемещение с востока на запад, в том числе эвакуацию раненых и гражданских лиц.

Инфраструктура и защита данных

Эксперт Германского совета по международным отношениям Айлин Матле назвала уязвимым местом устаревшую инфраструктуру страны. По ее словам, мосты, дороги и транспортные маршруты необходимо быстрее ремонтировать и модернизировать, поскольку часть из них относится еще ко временам холодной войны и не рассчитана на тяжелые грузы или военную технику.

План насчитывает более тысячи страниц, а доступ к его чувствительным частям ограничен принципом служебной необходимости. Министерство обороны Германии заявило, что федеральные земли не получают полный документ. После того как партия «Альтернатива для Германии» стала самой сильной на выборах в Саксонии-Анхальт, эксперты по безопасности выразили обеспокоенность тем, что чувствительная информация может попасть в Москву, если представитель партии займет должность главы правительства земли.

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