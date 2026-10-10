汉堡举行最大规模北约部队过境演习——德国之声

2026年9月底，德国汉堡举行了为期三天的“红色风暴查理”演习（Red Storm Charlie）。德国联邦国防军、警方和民间组织在演习中演练了危机情况下的行动。约1700人参加了此次演习，其中包括500名军人。据德国之声报道，这是当时同类演习中规模最大的一次。

经德国调运部队

演习情景设定为北约东翼的安全局势恶化。由德国联邦国防军军人扮演的联盟部队抵达汉堡港，随后将向东移动。情景中的模拟破坏行为和示威活动使其推进更加困难。

“红色风暴查理”是机密文件“德国行动计划”（Operationsplan Deutschland）的一部分。根据该计划，德国联邦国防军正为俄罗斯联邦——侵略国——可能对北约领土发动的袭击做准备。该文件与联盟的总体防御规划相协调。

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参与制定该计划首个版本的德国联邦国防军军官马塞尔·博纳特计算称，在这种情景下，六个月内需要经由德国调运约80万名军人和20万辆车辆。该计划涵盖部队的安置和供餐、保护及沿运输路线的护送，以及从东向西的转移，包括伤员和平民的疏散。

基础设施和数据保护

德国国际关系委员会专家艾琳·马特莱称，该国陈旧的基础设施是一个薄弱环节。她表示，桥梁、道路和运输路线需要更快地得到修复和现代化改造，因为其中一些仍可追溯至冷战时期，无法承受重载或军事装备。

该计划超过1000页，对其敏感部分的访问受工作需要原则限制。德国国防部表示，各联邦州不会获得完整文件。在德国选择党成为萨克森-安哈尔特州选举中最强势的政党后，安全专家担心，如果该党代表担任州政府首脑，敏感信息可能会落入莫斯科手中。

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