Izraelscy dziennikarze Szlomi Eldar i Rut Juwal twierdzą, że 10 dni przed atakiem Hamasu z 7 października 2023 roku prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohammed bin Zayed zadzwonił do premiera Izraela Binjamina Netanjahu i ostrzegł przed możliwymi działaniami ugrupowania na dużą skalę. Jak podaje CBC World, twierdzenia te przedstawiono w książce „Zakładnicy: 843 dni porzucenia”, której fragment opublikowała gazeta Haaretz.

Według Eldara ostrzeżenie ZEA nie zawierało konkretnej daty ataku. Dotyczyło zamiarów ówczesnego przywódcy Hamasu w Gazie, Jahji Sinwara, aby zrobić „coś bardzo wielkiego”. Dziennikarz oświadczył, że Netanjahu rzekomo nie przekazał informacji szefom izraelskich służb bezpieczeństwa, w tym szefowi Sztabu Generalnego, szefom Szin Bet i Mosadu, a także ministrowi obrony.

Zaprzeczenie Netanjahu

Netanjahu odrzucił oskarżenia, nazywając je zmyśleniem. W wywiadzie dla CBS News oświadczył, że nie otrzymał żadnych ostrzeżeń, a rozpowszechnianie takich twierdzeń ma charakter polityczny i jest związane z próbami uniemożliwienia mu zdobycia kolejnej kadencji w wyborach 27 października.

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ZEA ani nie potwierdziły, ani nie zaprzeczyły informacjom przedstawionym w książce. Po publikacji Haaretz inne media, w tym The Wall Street Journal i The Atlantic, poinformowały o rzekomo podobnych ostrzeżeniach ze strony szefa egipskiego wywiadu Abbasa Kamela, przekazanych w ostatnich dniach przed atakiem.

Żądania śledztwa

Nowe twierdzenia wzmocniły żądania Izraelczyków dotyczące powołania komisji państwowej do zbadania zaniedbań w dziedzinie bezpieczeństwa przed atakiem z 7 października. Podczas uroczystości upamiętniających w Jerozolimie i Tel Awiwie odbyły się protesty z żądaniem pociągnięcia Netanjahu do odpowiedzialności.

Atak Hamasu z 7 października 2023 roku był najkrwawszym w historii Izraela: zginęło około 1200 osób, z czego ponad 800 cywilów. Kolejne 251 osób bojownicy wywieźli do Gazy jako zakładników. Według Ministerstwa Zdrowia Gazy w wyniku późniejszej wojny Izraela w Strefie Gazy zginęło ponad 74 tysiące osób.

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