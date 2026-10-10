Израильские журналисты Шломи Эльдар и Рут Юваль утверждают, что за 10 дней до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года президент Объединённых Арабских Эмиратов Мохамед бин Заид позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и предупредил о возможных масштабных действиях группировки. Как сообщает CBC World, эти утверждения изложены в книге «Заложники: 843 дня забвения», отрывок из которой опубликовала газета Haaretz.

По словам Эльдара, предупреждение ОАЭ не содержало конкретной даты нападения. Оно касалось намерений тогдашнего лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара совершить «что-то очень большое». Журналист заявил, что Нетаньяху якобы не передал информацию руководителям израильских служб безопасности, в частности начальнику Генерального штаба, главам Шин-Бет и Моссада, а также министру обороны.

Опровержение Нетаньяху

Нетаньяху отверг обвинения, назвав их вымыслом. В интервью CBS News он заявил, что не получал никаких предупреждений, а распространение таких утверждений носит политический характер и связано с попытками помешать ему получить ещё один срок на выборах 27 октября.

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ОАЭ не подтвердили и не опровергли информацию, приведённую в книге. После публикации Haaretz другие СМИ, в частности The Wall Street Journal и The Atlantic, сообщили о якобы схожих предупреждениях со стороны главы египетской разведки Аббаса Камеля, переданных в последние дни перед атакой.

Требования расследования

Новые утверждения усилили требования израильтян создать государственную комиссию для расследования провалов в сфере безопасности перед нападением 7 октября. Во время мемориальных церемоний в Иерусалиме и Тель-Авиве прошли протесты с требованием привлечь Нетаньяху к ответственности.

Нападение ХАМАС 7 октября 2023 года стало самым смертоносным в истории Израиля: погибли около 1200 человек, более 800 из них — гражданские. Ещё 251 человека боевики вывезли в Газу в качестве заложников. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате последующей войны Израиля в секторе Газа погибли более 74 тысяч человек.

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