以色列记者什洛米·埃尔达尔和鲁思·尤瓦尔称，在2023年10月7日哈马斯发动袭击前10天，阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德·本·扎耶德曾致电以色列总理本雅明·内塔尼亚胡，警告该组织可能采取大规模行动。据CBC World报道，这些说法载于《人质：843天的被遗弃》一书，哈阿雷茨报刊登了该书的节选。

埃尔达尔表示，阿联酋的警告没有包含袭击的具体日期。警告涉及当时哈马斯在加沙地带的领导人叶海亚·辛瓦尔意图做“非常大的事”。该记者称，内塔尼亚胡据称没有将这一信息传达给以色列安全部门负责人，包括总参谋长、辛贝特和摩萨德负责人，以及国防部长。

内塔尼亚胡否认

内塔尼亚胡驳斥了这些指控，称其为捏造。他在接受CBS News采访时表示，自己没有收到任何警告，而传播此类说法具有政治性质，并与试图阻止他在10月27日选举中赢得又一个任期有关。

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阿联酋既未证实也未否认书中所述信息。在哈阿雷茨报发表相关内容后，包括《华尔街日报》和《大西洋月刊》在内的其他媒体报道称，埃及情报部门负责人阿巴斯·卡迈勒据称也发出了类似警告，并在袭击前最后几天传达。

要求调查

新的说法加剧了以色列民众要求成立国家委员会、调查10月7日袭击前安全失误的呼声。在耶路撒冷和特拉维夫举行的纪念仪式期间，爆发了要求追究内塔尼亚胡责任的抗议活动。

哈马斯于2023年10月7日发动的袭击是以色列历史上死亡人数最多的一次：约1200人死亡，其中超过800人为平民。另有251人被武装人员作为人质带往加沙。根据加沙卫生部的数据，在以色列随后于加沙地带发动的战争中，已有超过7.4万人死亡。

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