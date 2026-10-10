Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie transmisji na żywo z planowanej egzekucji Nidala Malika Hasana, byłego psychiatry wojskowego armii USA, który w 2009 roku dokonał strzelaniny w bazie Fort Hood w Teksasie. Informuje o tym Deutsche Welle.

Trump powiedział dziennikarzom, że Hasan bez wątpienia zasługuje na karę śmierci przez rozstrzelanie, jednak dodał, że musi jeszcze podjąć decyzję w sprawie transmisji. Wcześniej Pentagon poinformował o zamiarze publicznego pokazania egzekucji. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth oświadczył w rozpowszechnionym przez resort nagraniu wideo, że ludzie muszą zobaczyć poważne konsekwencje takich przestępstw.

Egzekucję wyznaczono na 3 grudnia

56-letni Hasan przebywa w celi śmierci w Fort Leavenworth w stanie Kansas. Jego egzekucję wyznaczono na 3 grudnia. Po ataku w 2009 roku Hasan został ranny z rąk oficera, który przybył na miejsce strzelaniny; od tamtej pory jest sparaliżowany od pasa w dół i porusza się na wózku inwalidzkim.

Podczas strzelaniny w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie Hasan zabił 13 osób i ranił kolejne 32. Deutsche Welle nazywa ten atak najkrwawszą strzelaniną w bazie wojskowej w historii USA.

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Krytyka z obu partii

Pomysł transmisji wywołał sprzeciw wśród republikanów i demokratów. Republikanin Austin Scott oświadczył, że popiera wyrok śmierci, ale porównał transmitowanie egzekucji do praktyk dżihadystów. Jego partyjny kolega Rob Bresnahan podkreślił, że egzekucji nie należy zamieniać w publiczne widowisko, a uwaga powinna koncentrować się na sprawiedliwości dla ofiar i ich rodzin.

Demokrata Eugene Vindman nazwał publiczną transmisję działaniem charakterystycznym dla terrorystów i reżimów autorytarnych. Demokratyczny senator Richard Blumenthal stwierdził, że Hegseth zamienia egzekucję w okrutne i nieludzkie widowisko. Pomysł potępiły również Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oraz przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów USA.

Wiceprezydent USA J.D. Vance oświadczył, że nie wie, czy transmisja rzeczywiście się odbędzie, i dodał, że nie będzie jej oglądał, jeśli będzie publiczna.

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