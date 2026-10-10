Rosyjski dyktator Władimir Putin podczas rozmowy telefonicznej 9 października z prezydentem USA Donaldem Trumpem stwierdził, że zastanowi się, kiedy wznowić negocjacje w sprawie pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Poinformował o tym dziennikarzy doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow.

„Zwrócono

szczególną uwagę na to, że o ile podczas poprzedniej rozmowy obu prezydentów mowa była o możliwości wznowienia trójstronnych negocjacji z udziałem USA i Ukrainy zaraz po wyborach do Dumy Państwowej, to obecnie sytuacja wygląda inaczej. Poprzez próby zakłócenia naszych wyborów, przeprowadzając w głównym dniu głosowania masowany atak dronów na Moskwę, inne miasta i lokale wyborcze, a także na konkretne osoby związane z organizacją wyborów, reżim kijowski w istocie zniweczył możliwość natychmiastowego wznowienia procesu negocjacyjnego” – powiedział przedstawiciel Kremla, zrzucając całą winę na Kijów.

Przypomnijmy, że w Miami zakończyły się bez przełomu rozmowy między Ukrainą, Europą i USA.

Stany Zjednoczone grożą pozbawieniem Ukrainy danych wywiadowczych w związku z atakami na rosyjskie rafinerie.

W nocy z 9 na 10 października drony zaatakowały rosyjską rafinerię w Rostowie nad Donem. Po kilku wybuchach na terenie zakładu wybuchł ogromny pożar.





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