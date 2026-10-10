Путин сказал Трампу, что подумает, когда возобновить переговоры по Украине

Российский диктатор Владимир Путин в ходе телефонного разговора 9 октября с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что подумает, когда возобновить переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.



«Особо было отмечено, что если в ходе предыдущего разговора двух президентов речь шла о возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины сразу же после выборов в Государственную Думу, то сейчас ситуация иная. Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования массированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса», — сказал представитель Кремля, возложив всю вину на Киев.

Напомним, что в Майами без прорыва завершились переговоры Украины, Европы и США.

США угрожают оставить Украину без разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар.





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