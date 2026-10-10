Stany Zjednoczone otworzyły rosyjskiemu olejowi napędowemu dostęp do swojego rynku oraz rynków światowych, nie uzyskując od Moskwy żadnych ustępstw w sprawie pokoju na Ukrainie.

9 października prezydent USA Donald Trump ogłosił porozumienie z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem w sprawie eksportu oleju napędowego. Według amerykańskiego prezydenta celem tej decyzji jest zwiększenie dostaw paliwa na rynki USA i innych krajów.

Zgodnie z poleceniem Trumpa Departament Skarbu USA wydał tymczasową licencję ogólną, która zezwala na dostawy rosyjskiego oleju napędowego na rynki światowe.

W ISW uważa się, że zezwolenie na eksport rosyjskiego oleju napędowego może zwiększyć dochody Moskwy i zapewnić jej dodatkowe środki na kontynuację wojny przeciwko Ukrainie.

Zdaniem analityków może to również utrudnić wysiłki USA zmierzające do zakończenia działań wojennych. Zyski ze sprzedaży produktów naftowych pozwolą Rosji na dalsze finansowanie wydatków wojskowych.

W Instytucie Badań nad Wojną zwrócono również uwagę na aspekt negocjacyjny porozumienia. Według oceny analityków decyzja Waszyngtonu stanowi jednostronne ustępstwo ze strony USA, podczas gdy Rosja nie zaproponowała żadnych wzajemnych kroków w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny.

W ten sposób złagodzenie ograniczeń może przynieść Rosji korzyści gospodarcze, nie zapewniając w zamian ustępstw ze strony Moskwy w sprawie zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

O tym mowa w raporcie Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Przypomnijmy, że prezydent USA Donald Trump ogłosił 9 października osiągnięcie porozumienia z dyktatorem Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw milionów ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy.

Ukraińska delegacja negocjacyjna przybyła 9 października do USA na spotkanie z amerykańskimi urzędnikami w celu przygotowania się do przyszłych trójstronnych rozmów w formacie Ukraina–USA–Rosja.

Amerykańscy senatorowie z Partii Demokratycznej określili decyzję administracji prezydenta Donalda Trumpa o zezwoleniu na zakup rosyjskiego oleju napędowego na całym świecie przez okres sześciu miesięcy jako całkowitą zdradę Ukrainy.

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