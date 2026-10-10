Россия заключила соглашение с США о поставках дизельного топлива без каких-либо уступок в отношении Украины — ISW

США открыли российскому дизельному топливу доступ к своему и мировым рынкам, не получив от Москвы никаких уступок в отношении мира в Украине.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным об экспорте дизельного топлива. По словам американского президента, цель этого решения — увеличить поставки топлива на рынки США и других стран.

По указанию Трампа Министерство финансов США выдало временную генеральную лицензию, которая позволяет поставлять российское дизельное топливо на мировые рынки.

В ISW считают, что разрешение на экспорт российского дизельного топлива может увеличить доходы Москвы и дать ей дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины.

По мнению аналитиков, это также может осложнить усилия США, направленные на прекращение боевых действий. Доходы от продажи нефтепродуктов позволят России и в дальнейшем финансировать военные расходы.

В Институте изучения войны обратили внимание и на переговорный аспект соглашения. По оценке аналитиков, решение Вашингтона является односторонней уступкой со стороны США, тогда как Россия не предложила встречных шагов в переговорах о завершении войны.

Таким образом, ослабление ограничений может принести России экономическую выгоду, не обеспечив при этом уступок со стороны Москвы в отношении прекращения войны против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил 9 октября о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Украинская переговорная делегация прибыла 9 октября в США для встречи с американскими чиновниками с целью подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в формате Украина-США-РФ.

Сенаторы-демократы США назвали полным предательством Украины решение администрации президента Дональда Трампа на шесть месяцев разрешить закупку российского дизельного топлива во всем мире.

Читай нас в