Россия заключила соглашение с США о поставках дизельного топлива без каких-либо уступок в отношении Украины — ISW
США открыли российскому дизельному топливу доступ к своему и мировым рынкам, не получив от Москвы никаких уступок в отношении мира в Украине.
9 октября президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным об экспорте дизельного топлива. По словам американского президента, цель этого решения — увеличить поставки топлива на рынки США и других стран.
По указанию Трампа Министерство финансов США выдало временную генеральную лицензию, которая позволяет поставлять российское дизельное топливо на мировые рынки.
В ISW считают, что разрешение на экспорт российского дизельного топлива может увеличить доходы Москвы и дать ей дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины.
По мнению аналитиков, это также может осложнить усилия США, направленные на прекращение боевых действий. Доходы от продажи нефтепродуктов позволят России и в дальнейшем финансировать военные расходы.
В Институте изучения войны обратили внимание и на переговорный аспект соглашения. По оценке аналитиков, решение Вашингтона является односторонней уступкой со стороны США, тогда как Россия не предложила встречных шагов в переговорах о завершении войны.
Таким образом, ослабление ограничений может принести России экономическую выгоду, не обеспечив при этом уступок со стороны Москвы в отношении прекращения войны против Украины.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил 9 октября о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
Украинская переговорная делегация прибыла 9 октября в США для встречи с американскими чиновниками с целью подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в формате Украина-США-РФ.
Сенаторы-демократы США назвали полным предательством Украины решение администрации президента Дональда Трампа на шесть месяцев разрешить закупку российского дизельного топлива во всем мире.