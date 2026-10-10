ЕС призвал США отменить новые санкции против МУС — Anadolu Agency

В Турции 10 октября Европейский Союз призвал Соединенные Штаты отменить новые санкции против Международного уголовного суда. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз также принял к сведению решение Вашингтона отложить вступление этих мер в силу, сообщает агентство Anadolu.

Поддержка независимости суда

В заявлении от имени ЕС Каллас подчеркнула, что угрозы или нападения на суд, его избранных должностных лиц, сотрудников и людей, сотрудничающих с ним, неприемлемы. Она также подтвердила приверженность Евросоюза международному порядку, основанному на правилах и международном праве, фундаментальной частью которого назвала МУС.

ЕС приветствовал готовность США обсудить свои обеспокоенности с государствами — участниками Римского статута. Каллас заявила, что суд должен работать независимо и без внешнего давления, а Евросоюз продолжит поддерживать защиту МУС, его персонала и тех, кто с ним сотрудничает.

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Заявление после объявления санкций

Реакция ЕС прозвучала после объявления госсекретарем США Марко Рубио новых санкций против суда. Рубио пригрозил прекратить деятельность МУС, если он не прекратит то, что американский чиновник назвал угрозами.

Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, преследует отдельных лиц, обвиняемых в геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлении агрессии. В заявлении ЕС также отмечено, что суд не направляет свою деятельность против суверенных государств и действует, когда государство не желает или не может самостоятельно расследовать такие преступления либо привлечь виновных к ответственности.

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