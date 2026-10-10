欧盟敦促美国撤销针对国际刑事法院的新制裁——阿纳多卢通讯社

10月10日，欧盟在土耳其敦促美国撤销针对国际刑事法院的新制裁。欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯表示，欧盟也注意到华盛顿决定推迟这些措施生效，据阿纳多卢通讯社报道。

支持法院独立性

卡拉斯代表欧盟发表声明时强调，对法院、其经选举产生的官员、工作人员以及与其合作人员的威胁或攻击都是不可接受的。她还重申欧盟致力于以规则和国际法为基础的国际秩序，并称国际刑事法院是这一秩序的根本组成部分。

欧盟欢迎美国愿意与《罗马规约》缔约国讨论其关切。卡拉斯表示，该法院必须独立运作且不受外部压力，欧盟将继续支持保护国际刑事法院、其工作人员以及与其合作的人员。

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制裁宣布后的声明

欧盟作出反应之前，美国国务卿马尔科·鲁比奥宣布了针对该法院的新制裁。鲁比奥威胁称，如果国际刑事法院不停止这名美国官员所称的威胁，将终止其活动。

总部设在海牙的国际刑事法院起诉被指控犯有种族灭绝罪、危害人类罪、战争罪和侵略罪的个人。欧盟声明还指出，该法院并不将其活动针对主权国家；当一国不愿意或无法自行调查此类罪行，或无法将责任人绳之以法时，法院才会采取行动。

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