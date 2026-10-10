W Turcji 10 października Unia Europejska wezwała Stany Zjednoczone do cofnięcia nowych sankcji przeciwko Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Wysoka przedstawicielka UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas oświadczyła, że Wspólnota przyjęła również do wiadomości decyzję Waszyngtonu o odroczeniu wejścia w życie tych środków, informuje Agencja Anadolu.

Wsparcie dla niezależności sądu

W oświadczeniu w imieniu UE Kallas podkreśliła, że groźby lub ataki na sąd, jego wybranych urzędników, pracowników i osoby z nim współpracujące są niedopuszczalne. Potwierdziła również zaangażowanie Wspólnoty w międzynarodowy porządek oparty na zasadach i prawie międzynarodowym, którego MTK, jak zaznaczyła, jest fundamentalną częścią.

UE z zadowoleniem przyjęła gotowość USA do omówienia swoich obaw z państwami stronami Statutu Rzymskiego. Kallas oświadczyła, że sąd musi działać niezależnie i bez zewnętrznej presji, a Wspólnota będzie nadal wspierać ochronę MTK, jego personelu i osób z nim współpracujących.

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Oświadczenie po ogłoszeniu sankcji

Reakcja UE nastąpiła po ogłoszeniu przez sekretarza stanu USA Marco Rubio nowych sankcji przeciwko sądowi. Rubio zagroził zakończeniem działalności MTK, jeśli nie zaprzestanie on tego, co amerykański urzędnik nazwał groźbami.

Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze ściga osoby oskarżone o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i zbrodnię agresji. W oświadczeniu UE zaznaczono również, że sąd nie kieruje swojej działalności przeciwko suwerennym państwom i działa, gdy państwo nie chce lub nie jest w stanie samodzielnie zbadać takich zbrodni albo pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

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