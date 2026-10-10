W Jemenie saudyjska koalicja, która wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd tego kraju, poinformowała o przeprowadzeniu zakrojonej na szeroką skalę operacji wojskowej przeciwko Huti oraz zniszczeniu 136 celów wojskowych na kontrolowanych przez nich obszarach. Informuje o tym The Express Tribune.

Operacja przeciwko Huti

Rzecznik koalicji generał major Turki al-Maliki poinformował w serwisie społecznościowym X, że operacja jest wymierzona w bojowników Huti oraz ich zdolności wojskowe. Według niego koalicja przez całą dobę zapewnia wsparcie lotnicze jemeńskim siłom rządowym w ramach ofensywy.

Al-Maliki oświadczył również, że siły koalicji pracują nad demontażem i zniszczeniem sieci rakiet balistycznych Huti. Oświadczenie padło w związku z nasileniem ofensywy jemeńskich sił rządowych w ramach operacji „Świt Jemenu”.

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Funkcjonowanie lotniska w Rijadzie

Tymczasem ruch pasażerski i lotniczy na międzynarodowym lotnisku im. Króla Chalida w Rijadzie powrócił w piątek do normalnego trybu po dwóch atakach. Saudyjska państwowa telewizja Alekhbariya podała, że obsługę pasażerów wznowiono, a loty odbywają się normalnie.

Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej poinformował, że w wyniku dwóch ataków w czwartek zginęło trzech obywateli kraju, a kilka osób zostało rannych. Jeden atak był wymierzony w obiekty lotniska, drugi — w samolot Saudi Arabian Airlines. Huti oświadczyli, że użyli rakiet balistycznych i manewrujących przeciwko lotnisku w Rijadzie, lotnisku w Nadżranie oraz bazie lotniczej w Chamis Muszajt.

Prezydent USA Donald Trump potępił ataki na dwa lotniska Arabii Saudyjskiej, oświadczając, że doprowadziły one do śmierci trzech osób i ranienia 36 innych.

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