在也门，支持该国获国际承认政府的沙特联军宣布，对胡塞武装开展大规模军事行动，并摧毁了其控制地区内的136个军事目标。《快报论坛报》报道。

针对胡塞武装的行动

联军发言人图尔基·马利基少将通过社交平台X表示，该行动针对胡塞武装人员及其军事能力。据他所述，联军在进攻行动框架内全天候为也门政府军提供空中支援。

马利基还表示，联军部队正在努力拆除并摧毁胡塞武装的弹道导弹网络。这一声明发布之际，也门政府军正在“也门黎明”行动框架内加强攻势。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

利雅得机场运营

与此同时，利雅得哈立德国王国际机场的客运和航空交通在遭受两次袭击后，于周五恢复正常。沙特国营电视台Alekhbariya报道称，旅客服务已经恢复，航班正常运行。

沙特阿拉伯民航总局表示，周四发生的两次袭击造成该国3名公民死亡，另有数人受伤。其中一次袭击针对机场设施，另一次针对一架沙特阿拉伯航空公司的飞机。胡塞武装称，他们使用弹道导弹和巡航导弹袭击了利雅得机场、纳季兰机场以及位于哈米斯穆谢特的空军基地。

美国总统唐纳德·特朗普谴责了针对沙特阿拉伯两座机场的袭击，称袭击造成3人死亡、另有36人受伤。

关注我们在