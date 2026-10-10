В Йемене саудовская коалиция, поддерживающая международно признанное правительство страны, заявила о проведении масштабной военной операции против хуситов и уничтожении 136 военных целей в подконтрольных им районах. Об этом сообщает The Express Tribune.

Операция против хуситов

Представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики сообщил в социальной сети X, что операция направлена против бойцов-хуситов и их военных возможностей. По его словам, коалиция круглосуточно оказывает воздушную поддержку правительственным силам Йемена в рамках наступления.

Аль-Малики также заявил, что силы коалиции работают над демонтажем и уничтожением сети баллистических ракет хуситов. Заявление прозвучало на фоне активизации наступления правительственных сил Йемена в рамках операции «Рассвет Йемена».

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Работа аэропорта Эр-Рияда

Тем временем пассажирское и воздушное движение в международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде в пятницу вернулось к нормальному режиму после двух атак. Саудовский государственный телеканал Alekhbariya сообщил, что обслуживание пассажиров возобновлено, а рейсы выполняются в обычном режиме.

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что в результате двух атак в четверг погибли трое граждан страны, еще несколько человек получили ранения. Одна атака была направлена на объекты аэропорта, другая — на самолет Saudi Arabian Airlines. Хуситы заявили, что применили баллистические и крылатые ракеты против аэропорта Эр-Рияда, аэропорта Наджрана и авиабазы в Хамис-Мушайте.

Президент США Дональд Трамп осудил атаки на два аэропорта Саудовской Аравии, заявив, что они привели к гибели трех человек и ранениям еще 36.

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