Саудівська коаліція заявила про знищення 136 цілей у Ємені — The Express Tribune

У Ємені Саудівська коаліція, яка підтримує міжнародно визнаний уряд країни, заявила про проведення масштабної військової операції проти хуситів та знищення 136 військових цілей у підконтрольних їм районах. Про це повідомляє The Express Tribune.

Операція проти хуситів

Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі повідомив у соцмережі X, що операція спрямована проти бійців хуситів та їхніх військових можливостей. За його словами, коаліція цілодобово надає повітряну підтримку урядовим силам Ємену в межах наступу.

Аль-Малікі також заявив, що коаліційні сили працюють над демонтажем і знищенням мережі балістичних ракет хуситів. Повідомлення прозвучало на тлі активізації наступу урядових сил Ємену в межах операції «Світанок Ємену».

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Робота аеропорту Ер-Ріяда

Тим часом пасажирський та авіаційний рух у міжнародному аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді у п'ятницю повернувся до нормального режиму після двох атак. Саудівське державне телебачення Alekhbariya повідомило, що обслуговування пасажирів відновили, а рейси виконують у звичайному режимі.

Головне управління цивільної авіації Саудівської Аравії заявило, що внаслідок двох атак у четвер загинули троє громадян країни, ще кілька людей дістали поранення. Одна атака була спрямована на об'єкти аеропорту, інша — на літак Saudi Arabian Airlines. Хусити заявили, що застосували балістичні та крилаті ракети проти аеропорту Ер-Ріяда, аеропорту Наджрана та авіабази в Хаміс-Мушайті.

Президент США Дональд Трамп засудив атаки на два аеропорти Саудівської Аравії, заявивши, що вони призвели до загибелі трьох людей та поранення 36 інших.

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