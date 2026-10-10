美国总统唐纳德·特朗普表示，他尚未决定是否对尼达尔·马利克·哈桑的计划处决进行直播。哈桑曾是美国陆军军队精神科医生，2009年在得克萨斯州胡德堡基地实施枪击。德国之声报道。

特朗普对记者表示，哈桑无疑应被判处行刑队枪决的死刑，但他补充说，自己仍须就直播作出决定。此前，五角大楼表示有意公开播放处决过程。美国国防部长皮特·赫格塞思在该部门发布的一段视频中表示，人们必须看到此类罪行的严重后果。

处决定于12月3日执行

56岁的哈桑被关押在堪萨斯州莱文沃思堡的死囚牢房中。他的处决定于12月3日执行。在2009年袭击后，哈桑被一名赶到枪击现场的军官打伤；此后他腰部以下瘫痪，并一直使用轮椅。

在得克萨斯州胡德堡军事基地的枪击中，哈桑杀害13人，另有32人受伤。德国之声称，这起袭击是美国历史上军事基地内最严重的大规模枪击事件。

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两党均提出批评

直播的想法引发了共和党人和民主党人的反对。共和党人奥斯汀·斯科特表示，他支持死刑判决，但将直播处决与圣战分子的做法相提并论。他的同党议员罗布·布雷斯纳汉强调，不应将处决变成公开表演，关注重点应放在为受害者及其家属伸张正义上。

民主党人尤金·温德曼称，公开直播是恐怖分子和威权政权特有的行为。民主党参议员理查德·布卢门撒尔表示，赫格塞思正将处决变成残酷且不人道的表演。联合国人权事务高级专员办事处以及美国天主教主教会议主席也谴责了这一想法。

美国副总统J.D.万斯表示，他不知道直播是否真的会进行，并补充说，如果直播是公开的，他不会观看。

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