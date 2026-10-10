在学校发生一系列袭击事件后，波兰计划推出危机情况下的安全计划。教育部长芭芭拉·诺瓦茨卡表示，该计划将与内政和行政部共同制定。正如Interia报道，今年每所学校都应至少举行一次有关危机情况下行动程序的会议，学生、学校工作人员和相关部门代表将参加。

该计划拟参照与国防部合作实施的“教育与军队”倡议制定。部长的声明是在马佐夫舍省教育机构发生袭击事件后作出的。

马佐夫舍学校袭击事件

在莱什奇多维-诺维内的一所学校，该校一名15岁的前学生用尖锐物品袭击了三人。一名学校工作人员死亡，校长和一名女教师在试图制止袭击者时受伤。

据该媒体报道，前一天在奥斯特罗文卡，一名19岁男子持刀袭击了九人。警方还拘留了一名来自普热斯内什县的17岁居民，此人被认为可能是网上流传的一则有关计划袭击学校的帖文作者。据当地媒体报道，该帖文提到了“血腥星期五”。

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其他国家的安全措施

Interia列举了其他国家在学校袭击事件后实施改革的例子。美国在1999年哥伦拜恩学校惨案后，匿名威胁举报系统以及针对工作人员和学生的遇袭应对培训得到普及。根据美国国家教育统计中心的数据，2020年该国60%的公立学校使用了此类系统。

法国在教师塞缪尔·帕蒂遇害后，加强了学校附近的巡逻，并对为使其面临危险而公布包括教师在内的公务员个人数据的行为规定了刑事责任。2025年，一名教育助理在诺让一所学校附近遇害后，法国当局宣布启动一项试点项目，在学校入口安装电子门和扫描系统。

塞尔维亚在2023年5月发生两起学校枪击事件后，对新的持枪许可实施了为期两年的暂停发放措施，加强了对枪支所有者的检查以及教育机构的安全措施。

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