В Польше после серии нападений в школах планируют внедрить программу безопасности в кризисных ситуациях. Министр образования Барбара Новацкая заявила, что ее будут готовить совместно с Министерством внутренних дел и администрации. Как сообщает Interia, в этом году в каждой школе должна состояться как минимум одна встреча, посвященная процедурам действий в кризисных ситуациях, с участием учеников, работников учреждений и представителей служб.

Программу планируют создать по образцу инициативы «Образование с войском», реализуемой в сотрудничестве с Министерством национальной обороны. Заявление министра прозвучало после нападений в учебных заведениях Мазовецкого воеводства.

Нападения в школах Мазовии

В школе в Лещидолах-Новинах ее бывший ученик, 15-летний подросток, напал с острым предметом на трех человек. Погибла сотрудница школы, а директор и учительница получили ранения, пытаясь остановить нападавшего.

Днем ранее в Остроленке 19-летний юноша, по данным издания, напал с ножом на девять человек. Полиция также задержала 17-летнего жителя Пшаснышского повята, которого считают вероятным автором распространенной в интернете записи о запланированных нападениях на школы. По информации местных СМИ, в записи упоминалась «кровавая пятница».

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Меры безопасности в других странах

Interia приводит примеры изменений, которые после нападений в школах вводили другие государства. В США после трагедии в школе «Колумбайн» в 1999 году получили распространение анонимные системы сообщений об угрозах и обучение персонала и учеников действиям во время нападения. По данным Национального центра статистики образования США, в 2020 году такие системы использовали 60% государственных школ страны.

Во Франции после убийства учителя Самюэля Пати усилили патрулирование возле школ и ввели уголовную ответственность за публикацию персональных данных государственных служащих, в том числе учителей, с намерением подвергнуть их опасности. После убийства помощницы по образованию возле школы в Ножане в 2025 году французские власти объявили пилотный проект по установке электронных рамок и систем сканирования на входах в школы.

В Сербии после двух стрельб в школах в мае 2023 года ввели двухлетний мораторий на новые разрешения на оружие, усилили проверки его владельцев и меры безопасности в образовательных учреждениях.

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