Польща проведе в школах зустрічі про безпеку після нападів — Interia

У Польщі після серії нападів у школах планують запровадити програму безпеки в кризових ситуаціях. Міністерка освіти Барбара Новацька заявила, що її готуватимуть спільно з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації. Як повідомляє Interia, цього року в кожній школі має відбутися щонайменше одна зустріч щодо процедур дій у кризових ситуаціях за участю учнів, працівників закладів та представників служб.

Програму планують створити за зразком ініціативи «Освіта з військом», яку реалізують у співпраці з Міністерством національної оборони. Оголошення міністерки прозвучало після нападів у навчальних закладах Мазовецького воєводства.

Напади у школах Мазовії

У школі в Лещидолах-Новинах її колишній учень, 15-річний підліток, напав гострим предметом на трьох людей. Загинула працівниця школи, а директор і вчителька зазнали поранень, коли намагалися зупинити нападника.

Днем раніше в Остроленці 19-річний юнак, за даними видання, напав із ножем на дев’ятьох людей. Поліція також затримала 17-річного мешканця Пшасниського повіту, якого вважають імовірним автором поширеного в інтернеті запису про заплановані напади на школи. За інформацією місцевих медіа, у записі згадувалася «кривава п’ятниця».

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Заходи безпеки в інших країнах

Interia наводить приклади змін, які після нападів у школах запроваджували інші держави. У США після трагедії в школі «Колумбайн» 1999 року поширилися анонімні системи повідомлень про загрози та навчання персоналу й учнів діям під час нападу. За даними Національного центру статистики освіти США, у 2020 році такі системи використовували 60% державних шкіл країни.

У Франції після вбивства вчителя Самюеля Паті посилили патрулювання біля шкіл і запровадили кримінальну відповідальність за публікацію персональних даних державних службовців, зокрема вчителів, із наміром наражати їх на небезпеку. Після вбивства асистентки освіти біля школи в Ножані у 2025 році французька влада оголосила пілотний проєкт зі встановлення електронних рамок і систем сканування на входах до шкіл.

У Сербії після двох стрілянин у школах у травні 2023 року запровадили дворічний мораторій на нові дозволи на зброю, посилили перевірки її власників та заходи безпеки в освітніх закладах.

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