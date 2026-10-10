W Polsce po serii ataków w szkołach planowane jest wprowadzenie programu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Minister edukacji Barbara Nowacka oświadczyła, że będzie on przygotowywany wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak informuje Interia, w tym roku w każdej szkole ma się odbyć co najmniej jedno spotkanie dotyczące procedur działania w sytuacjach kryzysowych, z udziałem uczniów, pracowników placówek oraz przedstawicieli służb.

Program ma zostać stworzony na wzór inicjatywy „Edukacja z wojskiem”, realizowanej we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Zapowiedź minister padła po atakach w placówkach edukacyjnych w województwie mazowieckim.

Ataki w szkołach na Mazowszu

W szkole w Leszczydołach-Nowinach jej były uczeń, 15-letni nastolatek, zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby. Zginęła pracownica szkoły, a dyrektor i nauczycielka zostali ranni, gdy próbowali powstrzymać napastnika.

Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-letni mężczyzna, według portalu, zaatakował nożem dziewięć osób. Policja zatrzymała również 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który jest uważany za prawdopodobnego autora rozpowszechnionego w internecie wpisu o planowanych atakach na szkoły. Według lokalnych mediów we wpisie wspomniano o „krwawym piątku”.

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Środki bezpieczeństwa w innych krajach

Interia podaje przykłady zmian wprowadzanych przez inne państwa po atakach w szkołach. W Stanach Zjednoczonych po tragedii w szkole Columbine w 1999 roku upowszechniły się anonimowe systemy zgłaszania zagrożeń oraz szkolenia personelu i uczniów dotyczące postępowania podczas ataku. Według danych amerykańskiego National Center for Education Statistics w 2020 roku z takich systemów korzystało 60% szkół publicznych w kraju.

We Francji po zabójstwie nauczyciela Samuela Paty'ego wzmocniono patrole w pobliżu szkół i wprowadzono odpowiedzialność karną za publikowanie danych osobowych urzędników państwowych, w tym nauczycieli, z zamiarem narażenia ich na niebezpieczeństwo. Po zabójstwie asystentki edukacyjnej w pobliżu szkoły w Nogent w 2025 roku francuskie władze ogłosiły pilotażowy projekt instalacji elektronicznych bramek i systemów skanowania przy wejściach do szkół.

W Serbii po dwóch strzelaninach w szkołach w maju 2023 roku wprowadzono dwuletnie moratorium na nowe pozwolenia na broń, zaostrzono kontrole jej właścicieli oraz środki bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych.

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