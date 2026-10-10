驻扎在爱沙尼亚塔帕的英国部队部署了Nyan攻击型无人系统，其飞行航程超过250公里。据ERR News报道并援引Postimees消息，此举旨在增强盟军远距离实施高精度打击的能力。

无人机被运抵参加演习

英国陆军发言人梅利莎·特里向Postimees表示，Nyan无人机是在今年的Spring Storm演习期间运抵爱沙尼亚的。她称，这些系统已经在该国的演习和训练中使用。

Nyan旨在补充现有火力支援手段，并扩大远距离打击目标的能力。特里指出，在爱沙尼亚部署这些系统还能够将其与目标指示、任务规划和数字火力控制系统整合。

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Nyan性能参数

Nyan是一款英国一次性喷气式无人机，由气动弹射器发射。该机由防务公司BAE Systems生产。该飞行器翼展为2.9米，最大起飞重量超过75公斤，有效载荷不足20公斤，最高速度约为每小时220公里。

英国陆军使用两套爱沙尼亚系统发射Nyan：Ely PL80和Threod CATA BT。在Spring Storm期间，当来自不同盟国的部队驻留爱沙尼亚时，获得了测试将无人机整合至多国师级行动中的机会。

7月，爱沙尼亚和英国在塔林签署了防务合作行动计划。该计划取代了此前的装甲部队概念，后者尤其 предусматривает使用Challenger 2主战坦克和Warrior步兵战车。

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