Brytyjski pododdział bazujący w Tapie w Estonii rozmieścił uderzeniowe systemy bezzałogowe Nyan o zasięgu lotu ponad 250 kilometrów. Ma to wzmocnić zdolności sojuszników do przeprowadzania precyzyjnych uderzeń na dużą odległość, informuje ERR News, powołując się na Postimees.

Drony przywieziono na ćwiczenia

Rzeczniczka brytyjskiej armii Melissa Terry powiedziała Postimees, że bezzałogowce Nyan dostarczono do Estonii podczas tegorocznych ćwiczeń Spring Storm. Według niej systemy były już wykorzystywane podczas ćwiczeń i szkoleń w kraju.

Nyan ma uzupełniać istniejące środki wsparcia ogniowego i rozszerzać możliwości rażenia celów na znacznych odległościach. Terry zaznaczyła, że rozmieszczenie tych systemów w Estonii umożliwia również ich integrację z systemami wskazywania celów, planowania misji i cyfrowego kierowania ogniem.

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Charakterystyka Nyan

Nyan to brytyjski jednorazowy odrzutowy dron, uruchamiany z katapulty pneumatycznej. Jest produkowany przez firmę zbrojeniową BAE Systems. Aparat ma rozpiętość skrzydeł 2,9 metra, maksymalną masę startową ponad 75 kilogramów, ładunek użyteczny poniżej 20 kilogramów oraz maksymalną prędkość około 220 km/h.

Do uruchamiania Nyan brytyjska armia wykorzystuje dwa estońskie systemy: Ely PL80 i Threod CATA BT. Podczas Spring Storm, gdy w Estonii przebywały pododdziały różnych państw sojuszniczych, pojawiła się możliwość sprawdzenia integracji dronów w międzynarodowych operacjach na poziomie dywizji.

W lipcu Estonia i Wielka Brytania podpisały w Tallinnie plan działania dotyczący współpracy obronnej. Zastąpił on wcześniejszą koncepcję pododdziału pancernego, która przewidywała między innymi użycie czołgów podstawowych Challenger 2 i bojowych wozów piechoty Warrior.

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