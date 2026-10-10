Британское подразделение, базирующееся в Тапа в Эстонии, развернуло ударные беспилотные системы Nyan с дальностью полета более 250 километров. Это должно усилить возможности союзников наносить высокоточные удары на большом расстоянии, сообщает ERR News со ссылкой на Postimees.

Дроны доставили на учения

Представительница британской армии Мелисса Терри заявила Postimees, что беспилотники Nyan доставили в Эстонию во время учений Spring Storm этого года. По ее словам, системы уже использовались во время учений и тренировок в стране.

Nyan предназначены для дополнения существующих средств огневой поддержки и расширения возможностей поражения целей на значительном расстоянии. Терри отметила, что развертывание этих систем в Эстонии также позволяет интегрировать их с системами целеуказания, планирования миссий и цифрового управления огнем.

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Характеристики Nyan

Nyan — британский одноразовый реактивный беспилотник, запускаемый с пневматической катапульты. Его производит оборонная компания BAE Systems. Аппарат имеет размах крыльев 2,9 метра, максимальную взлетную массу более 75 килограммов, полезную нагрузку менее 20 килограммов и максимальную скорость около 220 км/ч.

Для запуска Nyan британская армия использует две эстонские системы: Ely PL80 и Threod CATA BT. Во время Spring Storm, когда в Эстонии находились подразделения различных союзных стран, появилась возможность проверить интеграцию беспилотников в международные операции дивизионного уровня.

В июле Эстония и Великобритания подписали в Таллине план действий по оборонному сотрудничеству. Он заменил предыдущую концепцию бронетанкового подразделения, предусматривавшую, в частности, использование основных боевых танков Challenger 2 и боевых машин пехоты Warrior.

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