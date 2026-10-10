Hind Rajab基金会向位于荷兰海牙的国际刑事法院提出请求，要求调查以色列医务人员、医院管理人员和官员可能涉嫌参与在斯代泰曼拘留中心对巴勒斯坦被拘留者实施酷刑、虐待及导致死亡一事。据《耶路撒冷邮报》援引该组织声明报道。

该提交文件点名了医务工作者、以色列卫生部和国防部代表，以及以色列医学协会领导层。基金会请求核查的人员包括前卫生部长莫谢·阿尔贝尔和乌里埃尔·布索、协会主席齐翁·哈盖教授、其总干事莉娅·瓦普纳以及伦理局负责人约瑟夫·瓦尔菲什。

根据《罗马规约》提出的请求

该基金会称，其所描述的行为可能具有战争罪、危害人类罪和种族灭绝罪的特征。该文件依据《罗马规约》第15条提交，该条允许组织和个人向国际刑事法院检察官提供有关涉嫌犯罪的信息，并请求予以审议。

与此同时，此类提交并非起诉书，也不意味着法院已决定对任何被点名人员展开调查。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于医疗处置的指称

提交文件的核心是一所于2023年10月7日袭击事件后在斯代泰曼设立的野战医院。基金会称，以色列卫生部负责医院的设立和运营，而医务人员则受军事警察控制。

该组织援引据称于2023年12月发布的指引，其中规定对戴着手铐和蒙着眼睛的被拘留者进行治疗，禁止医务人员透露姓名，限制转送至民用医院，并允许强制治疗。基金会还提及此前公开的医务人员证词，内容涉及在未得到充分镇痛的情况下实施手术，以及一名医生于2024年4月写的一封信，信中称两名被拘留者因与长期束缚有关的伤害而被截肢。

医学协会的立场

该基金会还指控以色列医学协会领导层在专业和伦理上支持斯代泰曼的相关条件。与此同时，在2024年4月发表于《American Journal of Bioethics》的一封信中，哈盖、瓦尔菲什和马尔卡·博罗表示，被拘留者获得了适当的医疗照护。他们承认可能存在个别违反伦理规则的情况，但称据他们所知，医生履行了专业职责。

此前，该协会表示，来自46个国家的逾5,000名医生签署了一份请愿书，反对将其逐出世界医学协会的尝试。该协会称，这场运动是将医学政治化的企图，并表示部分指控不实或存在争议。

关注我们在