Fundacja Hind Rajab zwróciła się do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w Holandii z wnioskiem o zbadanie możliwego udziału izraelskiego personelu medycznego, kierowników szpitali i urzędników w domniemanych torturach, złym traktowaniu i zgonach palestyńskich zatrzymanych w ośrodku zatrzymań Sde Teiman. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na oświadczenie organizacji.

We wniosku wymieniono pracowników medycznych, przedstawicieli izraelskich ministerstw zdrowia i obrony, a także kierownictwo Izraelskiego Stowarzyszenia Medycznego. Wśród osób, których zbadania domaga się fundacja, są byli ministrowie zdrowia Moshe Arbel i Uriel Buso, przewodniczący stowarzyszenia profesor Zion Hagay, jego dyrektor generalna Leah Wapner oraz szef biura etyki Yosef Walfish.

Wniosek na podstawie Statutu Rzymskiego

Fundacja twierdzi, że opisane przez nią działania mogą nosić znamiona zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. Dokument złożono na podstawie artykułu 15 Statutu Rzymskiego, który pozwala organizacjom i osobom fizycznym przekazywać prokuratorowi MTK informacje o domniemanych zbrodniach i wnosić o ich rozpatrzenie.

Jednocześnie takie zawiadomienie nie jest aktem oskarżenia i nie oznacza, że trybunał podjął już decyzję o wszczęciu dochodzenia wobec którejkolwiek z wymienionych osób.

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Twierdzenia dotyczące leczenia medycznego

W centrum wniosku znajduje się szpital polowy utworzony w Sde Teiman po atakach z 7 października 2023 roku. Według fundacji izraelskie Ministerstwo Zdrowia odpowiadało za utworzenie i funkcjonowanie szpitala, podczas gdy personel medyczny znajdował się pod kontrolą żandarmerii wojskowej.

Organizacja powołuje się na wytyczne rzekomo wydane w grudniu 2023 roku, które przewidywały leczenie zatrzymanych w kajdankach i z zasłoniętymi oczami, zakaz ujawniania przez medyków swoich nazwisk, ograniczenie przenoszenia do szpitali cywilnych oraz możliwość przymusowego leczenia. Fundacja wspomina także o wcześniej opublikowanych relacjach medyków dotyczących operacji bez odpowiedniego znieczulenia oraz o liście lekarza z kwietnia 2024 roku dotyczącym amputacji nóg u dwóch zatrzymanych po obrażeniach związanych z długotrwałym skrępowaniem.

Stanowisko stowarzyszenia medycznego

Fundacja oskarża również kierownictwo Izraelskiego Stowarzyszenia Medycznego o zawodowe i etyczne wspieranie warunków w Sde Teiman. Jednocześnie w liście opublikowanym w kwietniu 2024 roku w American Journal of Bioethics Hagay, Walfish i Malka Boro oświadczyli, że zatrzymani otrzymują odpowiednią opiekę medyczną. Przyznali możliwość pojedynczych naruszeń zasad etycznych, lecz zaznaczyli, że według ich wiedzy lekarze wykonywali swoje obowiązki zawodowe.

Wcześniej stowarzyszenie informowało, że ponad 5 tys. lekarzy z 46 krajów podpisało petycję przeciwko próbom wykluczenia go ze Światowego Stowarzyszenia Medycznego. Nazwało tę kampanię próbą upolitycznienia medycyny i oświadczyło, że część zarzutów jest fałszywa lub sporna.

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