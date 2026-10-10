Фонд Hind Rajab обратился в Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды, с просьбой расследовать возможную причастность израильского медицинского персонала, руководителей больниц и должностных лиц к предполагаемым пыткам, жестокому обращению и смертям палестинских задержанных в центре содержания Сде-Тейман. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на заявление организации.

В представлении названы медицинские работники, представители министерств здравоохранения и обороны Израиля, а также руководство Израильской медицинской ассоциации. Среди лиц, проверку в отношении которых просит провести фонд, — бывшие министры здравоохранения Моше Арбель и Уриэль Бусо, председатель ассоциации профессор Цион Хагай, ее генеральный директор Лея Вапнер и глава бюро по этике Йосеф Вальфиш.

Запрос в соответствии с Римским статутом

Фонд утверждает, что описанные им действия могут содержать признаки военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида. Документ подан в соответствии со статьей 15 Римского статута, которая позволяет организациям и отдельным лицам предоставлять прокурору МУС информацию о предполагаемых преступлениях и просить ее рассмотреть.

В то же время такое обращение не является обвинительным актом и не означает, что суд уже решил открыть расследование в отношении кого-либо из названных лиц.

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Утверждения о медицинском обращении

В центре представления находится полевой госпиталь, созданный в Сде-Теймане после атак 7 октября 2023 года. По утверждению фонда, Министерство здравоохранения Израиля отвечало за создание и работу госпиталя, тогда как медицинский персонал находился под контролем военной полиции.

Организация ссылается на якобы изданные в декабре 2023 года инструкции, которые предусматривали лечение задержанных в наручниках и с повязками на глазах, запрет медикам называть свои имена, ограничение перевода в гражданские больницы и возможность принудительного лечения. Фонд также упоминает ранее опубликованные свидетельства медиков об операциях без надлежащего обезболивания и письмо врача от апреля 2024 года об ампутациях ног у двух задержанных после травм, связанных с длительным сковыванием.

Позиция медицинской ассоциации

Фонд также обвиняет руководство Израильской медицинской ассоциации в профессиональной и этической поддержке условий в Сде-Теймане. В то же время в письме, опубликованном в апреле 2024 года в American Journal of Bioethics, Хагай, Вальфиш и Малка Боро заявили, что задержанные получают надлежащую медицинскую помощь. Они признали возможность единичных нарушений этических правил, но отметили, что, насколько им известно, врачи выполняли профессиональные обязанности.

Ранее ассоциация сообщала, что более 5 тысяч врачей из 46 стран подписали петицию против попыток исключить ее из Всемирной медицинской ассоциации. Она назвала кампанию попыткой политизировать медицину и заявила, что часть обвинений является ложной или спорной.

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