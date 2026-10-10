欧盟可能取消对农药的定期审查——France 24

法国和欧盟预计将在10月底就Omnibus X立法方案进行表决，该方案可能取消对农药使用许可的定期审查。科学家、医生以及将自身疾病与长期接触此类物质联系起来的人士警告称，这可能会使危险产品更难退出市场，France 24报道。

欧盟委员会提出了一揽子修正案，涉及10项规范农药、生物杀灭剂、食品中物质残留、动物饲料和官方管控的欧盟法案。该倡议旨在加快监管程序。欧盟委员会表示，这项改革不会削弱食品安全或环境保护。

许可审查可能被取消

目前，农药使用许可有有效期限，制造商必须再次证明产品安全性才能续期。Omnibus X的一项关键变化 предусматривает取消这种定期重新评估。届时，产品将默认继续留在市场上，而监管机构或欧盟成员国必须自行启动程序，对其进行限制或禁止。

生态毒理学家Martina Weyver称，定期审查是必要的“安全保障”，以便将新的科学数据纳入考量。她发起了一封公开信，呼吁在对改革可能给人类健康和环境带来的影响进行独立评估之前推迟表决。这封信由573名生态学、医学和公共卫生领域专家签署。

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该方案还可能将替换被禁农药的最长过渡期从18个月延长至3年，并放宽对被禁物质例外使用的条件，特别是扰乱内分泌系统的物质。

法国的抗议活动

在法国，农民、癌症患者、医务人员和环保活动人士反对可能放宽规则。上周，约8000人在该国北部一家先正达设施附近集会。法国组织Générations Futures也在全国组织了宣传活动。

据France 24报道，法国农业从业人员申请官方认定与农药有关疾病的数量，从2024年的318起增至2025年的975起。前养蜂人José Nadan被诊断患有前列腺癌，其疾病被认定为职业病；他目前正帮助其他受影响的农业从业者。

科学家以杀虫剂毒死蜱为例说明重新评估的重要性。该物质于2006年获准在欧盟使用，但在审查后，欧洲食品安全局于2019年得出结论，无法确定接触该物质的安全水平。在2020年1月作出决定后，成员国有3个月时间撤出所有含有毒死蜱的产品。

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