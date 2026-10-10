ЄС може скасувати регулярний перегляд пестицидів — France 24

У Франції та ЄС наприкінці жовтня очікують голосування щодо законодавчого пакета Omnibus X, який може скасувати регулярний перегляд дозволів на використання пестицидів. Науковці, лікарі та люди, які пов’язують свої захворювання з тривалим контактом із такими речовинами, застерігають, що це може ускладнити вилучення небезпечних препаратів із ринку, повідомляє France 24.

Європейська комісія запропонувала пакет змін до десяти актів ЄС, що регулюють пестициди, біоциди, залишки речовин у харчах, корми для тварин та офіційний контроль. Ініціатива має прискорити регуляторні процедури. У Єврокомісії заявили, що реформа не означатиме послаблення захисту продовольчої безпеки чи довкілля.

Перегляд дозволів можуть скасувати

Нині дозвіл на застосування пестициду має строк дії, а виробник для його продовження повинен знову довести безпечність продукту. Одна з ключових змін у Omnibus X передбачає скасування такого періодичного переоцінювання. Тоді препарат залишатиметься на ринку за замовчуванням, а регулятори або держави-члени ЄС мають самі ініціювати процедуру його обмеження чи заборони.

Екотоксикологиня Мартіна Вейвер назвала регулярний перегляд «запобіжником», необхідним для врахування нових наукових даних. Вона ініціювала відкритий лист із закликом відкласти голосування до незалежної оцінки можливого впливу реформи на здоров’я людей та довкілля. Лист підписали 573 фахівці з екології, медицини та громадського здоров’я.

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Пакет також може подовжити максимальний перехідний період для заміни заборонених пестицидів із 18 місяців до трьох років і послабити умови для виняткового застосування заборонених речовин, зокрема речовин, що порушують роботу ендокринної системи.

Протести у Франції

У Франції проти можливого послаблення правил виступили фермери, люди з онкологічними захворюваннями, медики та екологічні активісти. Минулого тижня близько 8 тисяч людей зібралися біля підприємства Syngenta на півночі країни. Французька організація Générations Futures також організувала інформаційні акції по всій країні.

За даними France 24, кількість звернень від працівників сільського господарства щодо офіційного визнання захворювань, пов’язаних із пестицидами, у Франції зросла з 318 у 2024 році до 975 у 2025-му. Колишній бджоляр Жозе Надан, у якого діагностували рак простати та визнали хворобу професійною, нині допомагає іншим постраждалим аграріям.

Як приклад важливості повторної оцінки науковці наводять інсектицид хлорпірифос. Його дозволили в ЄС у 2006 році, але після перегляду Європейський орган з безпеки харчових продуктів у 2019 році дійшов висновку, що безпечний рівень впливу цієї речовини визначити неможливо. Після рішення, ухваленого в січні 2020 року, держави-члени мали три місяці для вилучення всіх препаратів, що містили хлорпірифос.

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