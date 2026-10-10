ЕС может отменить регулярный пересмотр пестицидов — France 24

Во Франции и ЕС в конце октября ожидают голосования по законодательному пакету Omnibus X, который может отменить регулярный пересмотр разрешений на использование пестицидов. Ученые, врачи и люди, связывающие свои заболевания с длительным контактом с такими веществами, предупреждают, что это может затруднить изъятие опасных препаратов с рынка, сообщает France 24.

Европейская комиссия предложила пакет изменений в десять актов ЕС, регулирующих пестициды, биоциды, остатки веществ в пищевых продуктах, корма для животных и официальный контроль. Инициатива призвана ускорить регуляторные процедуры. В Еврокомиссии заявили, что реформа не будет означать ослабления защиты продовольственной безопасности или окружающей среды.

Пересмотр разрешений могут отменить

Сейчас разрешение на применение пестицида имеет срок действия, а производитель для его продления должен вновь доказать безопасность продукта. Одно из ключевых изменений в Omnibus X предусматривает отмену такой периодической переоценки. Тогда препарат будет оставаться на рынке по умолчанию, а регуляторы или государства-члены ЕС должны будут сами инициировать процедуру его ограничения или запрета.

Экотоксиколог Мартина Вейвер назвала регулярный пересмотр «предохранителем», необходимым для учета новых научных данных. Она инициировала открытое письмо с призывом отложить голосование до проведения независимой оценки возможного влияния реформы на здоровье людей и окружающую среду. Письмо подписали 573 специалиста в области экологии, медицины и общественного здравоохранения.

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Пакет также может продлить максимальный переходный период для замены запрещенных пестицидов с 18 месяцев до трех лет и смягчить условия исключительного применения запрещенных веществ, в частности веществ, нарушающих работу эндокринной системы.

Протесты во Франции

Во Франции против возможного смягчения правил выступили фермеры, люди с онкологическими заболеваниями, медики и экологические активисты. На прошлой неделе около 8 тысяч человек собрались возле предприятия Syngenta на севере страны. Французская организация Générations Futures также организовала информационные акции по всей стране.

По данным France 24, количество обращений от работников сельского хозяйства с просьбой об официальном признании заболеваний, связанных с пестицидами, во Франции выросло с 318 в 2024 году до 975 в 2025 году. Бывший пчеловод Жозе Надан, у которого диагностировали рак простаты и признали заболевание профессиональным, сейчас помогает другим пострадавшим аграриям.

В качестве примера важности повторной оценки ученые приводят инсектицид хлорпирифос. Его разрешили в ЕС в 2006 году, однако после пересмотра Европейский орган по безопасности пищевых продуктов в 2019 году пришел к выводу, что определить безопасный уровень воздействия этого вещества невозможно. После решения, принятого в январе 2020 года, государства-члены получили три месяца для изъятия всех препаратов, содержавших хлорпирифос.

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