UE może znieść regularne przeglądy pestycydów — France 24

We Francji i UE pod koniec października oczekiwane jest głosowanie nad pakietem legislacyjnym Omnibus X, który może znieść regularne przeglądy zezwoleń na stosowanie pestycydów. Naukowcy, lekarze i osoby wiążące swoje choroby z długotrwałym kontaktem z takimi substancjami ostrzegają, że może to utrudnić wycofywanie niebezpiecznych preparatów z rynku — podaje France 24.

Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian do dziesięciu aktów UE regulujących pestycydy, biocydy, pozostałości substancji w żywności, pasze dla zwierząt oraz kontrole urzędowe. Inicjatywa ma przyspieszyć procedury regulacyjne. Komisja Europejska oświadczyła, że reforma nie będzie oznaczać osłabienia ochrony bezpieczeństwa żywności ani środowiska.

Przeglądy zezwoleń mogą zostać zniesione

Obecnie zezwolenie na stosowanie pestycydu ma ograniczony okres ważności, a producent, aby je odnowić, musi ponownie udowodnić bezpieczeństwo produktu. Jedna z kluczowych zmian w Omnibus X przewiduje zniesienie takiej okresowej ponownej oceny. Preparat pozostawałby wtedy na rynku domyślnie, a organy regulacyjne lub państwa członkowskie UE musiałyby samodzielnie wszcząć procedurę jego ograniczenia lub zakazu.

Ekotoksykolożka Martina Weyver nazwała regularne przeglądy „zabezpieczeniem”, niezbędnym do uwzględniania nowych danych naukowych. Zainicjowała otwarty list wzywający do odroczenia głosowania do czasu niezależnej oceny możliwego wpływu reformy na zdrowie ludzi i środowisko. List podpisało 573 specjalistów z dziedziny ekologii, medycyny i zdrowia publicznego.

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Pakiet może również wydłużyć maksymalny okres przejściowy na zastąpienie zakazanych pestycydów z 18 miesięcy do trzech lat oraz złagodzić warunki wyjątkowego stosowania zakazanych substancji, w tym substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

Protesty we Francji

We Francji przeciwko możliwemu złagodzeniu przepisów wystąpili rolnicy, osoby chore na nowotwory, medycy i aktywiści ekologiczni. W ubiegłym tygodniu około 8 tysięcy osób zgromadziło się w pobliżu zakładu Syngenta na północy kraju. Francuska organizacja Générations Futures zorganizowała także akcje informacyjne w całym kraju.

Według France 24 liczba wniosków składanych przez pracowników rolnictwa o oficjalne uznanie chorób związanych z pestycydami we Francji wzrosła z 318 w 2024 roku do 975 w 2025 roku. Były pszczelarz José Nadan, u którego zdiagnozowano raka prostaty i którego chorobę uznano za zawodową, pomaga obecnie innym poszkodowanym rolnikom.

Jako przykład znaczenia ponownej oceny naukowcy podają insektycyd chloropiryfos. Został on dopuszczony w UE w 2006 roku, lecz po przeglądzie Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w 2019 roku doszedł do wniosku, że nie można określić bezpiecznego poziomu narażenia na tę substancję. Po decyzji podjętej w styczniu 2020 roku państwa członkowskie miały trzy miesiące na wycofanie wszystkich preparatów zawierających chloropiryfos.

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