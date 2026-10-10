В США президент Дональд Трамп заявил возле Белого дома, что не исключает возможных новых военных действий против Ирана до промежуточных выборов. Отвечая на вопрос о вероятных ударах, он сказал, что это возможно, однако не объявил конкретных решений. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Изменение риторики относительно Ирана

Заявление прозвучало менее чем через сутки после того, как Трамп сказал, что Соединенные Штаты не будут атаковать Иран до промежуточных выборов. Президент также заявил, что Иран находится в тяжелом положении после конфликта. Он утверждал, что иранские военные потерпели поражение, а страна не имеет военно-морских и военно-воздушных сил.

Кроме того, Трамп заявил, что инфляция в Иране якобы достигла 300%, и назвал ситуацию в стране очень сложной.

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Заявления о дизеле и казни Хасана

Трамп также прокомментировал недавно объявленную договоренность с Российской Федерацией, государством-агрессором. По его словам, Москва должна поставлять большие объемы дизельного топлива в США и на мировые рынки. Президент заявил, что дополнительные поставки помогут снизить цены на энергоносители, и поблагодарил российского президента Владимира Путина.

Отдельно Трамп говорил о запланированной казни Нидала Хасана после массовой стрельбы 2009 года на базе Форт-Худ. Он заявил, что Хасана должны казнить через расстрел, поддержал смертную казнь по этому делу и подтвердил, что одобрил планы трансляции исполнения приговора в прямом эфире.

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