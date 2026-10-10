W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump powiedział przed Białym Domem, że nie wyklucza możliwych nowych działań wojskowych przeciwko Iranowi przed wyborami połówkowymi. Odpowiadając na pytanie o potencjalne uderzenia, stwierdził, że jest to możliwe, jednak nie ogłosił żadnych konkretnych decyzji. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Zmiana retoryki wobec Iranu

Oświadczenie padło niecałą dobę po tym, jak Trump powiedział, że Stany Zjednoczone nie zaatakują Iranu przed wyborami połówkowymi. Prezydent oświadczył również, że Iran znajduje się w trudnej sytuacji po konflikcie. Twierdził, że irańskie siły zbrojne zostały pokonane, a kraj nie ma sił morskich ani powietrznych.

Ponadto Trump oświadczył, że inflacja w Iranie rzekomo sięgnęła 300%, i nazwał sytuację w kraju bardzo trudną.

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Wypowiedzi o oleju napędowym i egzekucji Hasana

Trump skomentował również niedawno ogłoszone porozumienie z Federacją Rosyjską, państwem-agresorem. Według niego Moskwa ma dostarczać duże ilości oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych i na rynki światowe. Prezydent oświadczył, że dodatkowe dostawy pomogą obniżyć ceny energii, i podziękował rosyjskiemu prezydentowi Władimirowi Putinowi.

Osobno Trump mówił o planowanej egzekucji Nidala Hasana po masowej strzelaninie w 2009 roku w bazie Fort Hood. Oświadczył, że Hasan ma zostać stracony przez rozstrzelanie, poparł karę śmierci w tej sprawie i potwierdził, że zatwierdził plany transmisji egzekucji na żywo.

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