Święto 10 października 2026 — Dzień Osób Bezdomnych: historia i dlaczego jest to ważne dla Ukrainy

Co roku 10 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Osób Bezdomnych – dzień, który przypomina o ludziach, którzy stracili własne mieszkanie lub nie mają bezpiecznego miejsca na nocleg. Został on ustanowiony w 2010 roku, aby zwrócić uwagę na problem bezdomności i zachęcić społeczności do pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Tego dnia mówi się nie tylko o jedzeniu i tymczasowym schronieniu, ale także o przystępnym cenowo mieszkaniu, wsparciu społecznym oraz przyczynach, dla których ludzie tracą swoje domy.

Światowy Dzień Osób Bezdomnych przypada co roku 10 października. W 2026 roku również odbędzie się w tę datę – w sobotę. Jego celem jest przypomnienie, że bezdomność pozostaje poważnym problemem społecznym w różnych krajach, niezależnie od poziomu ich rozwoju gospodarczego. Ten dzień pozwala organizacjom społecznym, wolontariuszom, władzom lokalnym i osobom, którym nie jest obojętna ta sprawa, zwrócić uwagę na potrzeby osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania.

Nie chodzi tu wyłącznie o osoby, które nocują na ulicy lub na dworcach. Problem bezdomności obejmuje również sytuacje, w których dana osoba jest zmuszona do ciągłego przemieszczania się między tymczasowymi miejscami zakwaterowania, mieszka w niebezpiecznych warunkach lub nie ma gwarancji, że następnego dnia będzie miała gdzie się zatrzymać. Często takie okoliczności pozostają niezauważone przez otoczenie. Osoba może tymczasowo mieszkać u znajomych lub krewnych, ale nie mieć własnego, bezpiecznego miejsca, do którego mogłaby wrócić. Właśnie dlatego trudno jest oszacować skalę bezdomności: nie wszyscy, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania, trafiają do oficjalnych statystyk.

Jak powstało to święto

Pomysł Światowego Dnia Osób Bezdomnych zrodził się podczas dyskusji online między osobami z różnych krajów, które zajmowały się problemem bezdomności i pomagały osobom pozbawionym dachu nad głową. Chcieli ustalić wspólną datę, w której organizacje i lokalne społeczności mogłyby opowiadać o sytuacji w swoich miastach i wspólnie szukać sposobów pomocy. Pierwszy taki dzień obchodzono 10 października 2010 roku.

Od tego czasu inicjatywa ta rozprzestrzeniła się na różne kraje. Według informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie Światowego Dnia Osób Bezdomnych obchodzi się go w ponad 100 krajach na całym świecie oraz na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Jednocześnie dzień ten nie ma jednego organizatora, który ustalałby obowiązkowy program dla wszystkich uczestników. Społeczności mogą samodzielnie decydować, w jaki sposób zwrócić uwagę na ten problem i jaką pomoc zapewnić mieszkańcom swojego regionu. Takie podejście pozwala uwzględnić lokalne potrzeby: w jednym mieście może to być zbiórka ciepłej odzieży, w innym – poszukiwanie tymczasowego zakwaterowania lub dyskusja na temat zmian w polityce społecznej.

Dlaczego ludzie stają się bezdomni

Bezdomność ma wiele przyczyn i nie zawsze wynika z decyzji samej osoby. Niektórzy tracą mieszkanie z powodu ubóstwa, długów, utraty pracy lub gwałtownego wzrostu kosztów czynszu. Inni są zmuszeni opuścić dom z powodu przemocy domowej, konfliktów rodzinnych, problemów zdrowotnych lub braku bliskich, którzy mogliby wesprzeć ich w trudnym momencie. Do tego dochodzą wojny, przymusowe wysiedlenia, klęski żywiołowe i zniszczenie mieszkań.

Czasami problem zaczyna się od jednego kryzysu, a z czasem się pogłębia. Na przykład osoba traci pracę, nie jest już w stanie opłacać czynszu, przenosi się do znajomych, a następnie pozostaje bez miejsca zamieszkania. Bez stałego adresu może jej być trudniej szukać pracy, przechowywać dokumenty, uzyskać pomoc medyczną lub ubiegać się o świadczenia socjalne. Brak mieszkania powoduje również ciągły stres i może pogarszać stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego pomoc nie zawsze może ograniczać się do jedzenia lub miejsca na nocleg: często osoba potrzebuje kompleksowego wsparcia, aby powrócić do stabilnego życia.

Dlaczego bezdomność nie zawsze jest widoczna

Kiedy mówi się o osobach bezdomnych, wielu wyobraża sobie osobę śpiącą na ławce, w przejściu podziemnym lub w pobliżu dworca. Jednak taki obraz nie obejmuje wszystkich osób pozbawionych stałego miejsca zamieszkania. Niektórzy ludzie tymczasowo nocują u znajomych, przemieszczają się z miejsca na miejsce lub przebywają w pomieszczeniach, które nie są przystosowane do stałego zamieszkania. Z zewnątrz może się wydawać, że mają dach nad głową, ale w rzeczywistości nie mają pewności co do jutra.

Szczególnie trudna jest sytuacja osób, które straciły mieszkanie z powodu przemocy lub konfliktów rodzinnych. Nie zawsze są gotowe opowiadać o swojej sytuacji i mogą unikać zwracania się o pomoc z powodu strachu, wstydu lub braku zaufania. Bezdomność może również wiązać się z utratą dokumentów, zerwaniem więzi społecznych oraz trudnościami w znalezieniu pracy. Z tego powodu osoba taka narażona jest na długotrwałe pozostawanie w sytuacji, z której trudno jest samodzielnie się wydostać. Świadomość tego, że bezdomność przybiera różne formy, pomaga lepiej zrozumieć ten problem i nie sprowadzać go wyłącznie do tego, co widać na ulicy.

Jak obchodzony jest Światowy Dzień Osób Bezdomnych

Nie ma jednego scenariusza ani obowiązkowych tradycji związanych z tym dniem. Organizacje społeczne, fundacje charytatywne, wolontariusze i władze lokalne samodzielnie decydują, jakie działania będą przydatne dla ich społeczności. Często organizowane są zbiórki odzieży, obuwia, koców, środków higieny oraz produktów o długim terminie przydatności do spożycia. Niektóre organizacje organizują ciepłe posiłki, konsultacje medyczne, spotkania informacyjne lub targi usług społecznych, podczas których ludzie mogą dowiedzieć się, gdzie zwrócić się o pomoc.

Kolejnym ważnym kierunkiem działań jest zwracanie uwagi na przyczyny bezdomności i sposoby jej przezwyciężania. W różnych krajach organizowane są publiczne dyskusje, konferencje, szkolenia i kampanie charytatywne. Przedstawiciele organizacji opowiadają o potrzebach osób bezdomnych, a także o tym, jakich usług brakuje w danym mieście. Czasami organizowane są akcje upamiętniające osoby, które zmarły, nie mając stałego miejsca zamieszkania, lub spotkania, podczas których same osoby doświadczające bezdomności mogą opowiedzieć swoje historie.

Osobnym elementem takich wydarzeń jest wsparcie dla osób, które na co dzień pracują z ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji. Tego dnia można podziękować pracownikom socjalnym, wolontariuszom i pracownikom schronisk, a także zbierać fundusze na dalszą działalność takich służb. Organizatorzy mogą wykorzystać tę datę, aby ogłosić nowe programy pomocy, przedstawić raporty lub zwrócić się do lokalnych władz z propozycjami. Główna idea polega na tym, aby uwaga poświęcona temu problemowi nie ograniczała się do jednego dnia, ale przekształcała się w konkretne działania w ciągu całego roku.

Jak można pomóc osobie bezdomnej

Każdy może włączyć się w obchody Światowego Dnia Osób Bezdomnych. Jednym ze sposobów jest wsparcie lokalnego schroniska, organizacji charytatywnej lub służby społecznej, które już zajmują się osobami bezdomnymi. Zanim przyniesiesz rzeczy, warto zapytać, czego konkretnie potrzeba: na przykład czystej, ciepłej odzieży, nowych skarpet, środków higieny, pościeli lub produktów spożywczych. Takie podejście pomaga przekazać rzeczy, które naprawdę się przydadzą, a nie stwarzać dodatkowych trudności dla wolontariuszy.

Można również zaangażować się w pracę wolontariacką, pomóc w przygotowywaniu i rozdawaniu posiłków, przekazać darowiznę pieniężną w miarę możliwości lub rozpowszechniać sprawdzone informacje o dostępnych usługach wsparcia. Jeśli dana osoba potrzebuje pomocy, ważne jest, aby rozmawiać z nią spokojnie i z szacunkiem, nie poniżać jej ani nie wyciągać pochopnych wniosków na temat jej sytuacji życiowej. Nie należy zakładać, że wszystkie osoby bezdomne mają takie same doświadczenia lub potrzebują tego samego. Najlepiej, jeśli to możliwe, zapytać, jakiej konkretnie pomocy potrzebują, i uwzględnić udzieloną odpowiedź.

Jeśli dana osoba znajduje się w niebezpieczeństwie lub potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej, należy skontaktować się z odpowiednimi służbami ratunkowymi. W pozostałych sytuacjach można pomóc w znalezieniu kontaktów do lokalnych służb socjalnych, schronisk lub organizacji udzielających wsparcia. Jednocześnie należy pamiętać, że jednorazowa pomoc może złagodzić trudny dzień, ale nie zawsze rozwiązuje problem bezdomności. Aby osiągnąć długotrwałe zmiany, potrzebne są przystępne cenowo mieszkania, usługi socjalne, możliwość pracy oraz wsparcie dla osób, które próbują powrócić do samodzielnego życia.

Dlaczego ten dzień jest ważny dla Ukrainy

Dla Ukrainy kwestia mieszkaniowa jest szczególnie paląca ze względu na trwającą wojnę na pełną skalę. Ostrzał, zniszczenie domów, okupacja terytoriów i przymusowa ewakuacja z niebezpiecznych obszarów pozbawiły wiele osób możliwości mieszkania we własnych domach. Część osób przeniosła się do krewnych lub znajomych, inni wynajmują mieszkania lub mieszkają w miejscach tymczasowego zakwaterowania. Nie każda osoba, która stała się przesiedleńcem wewnętrznym, jest bezdomna, jednak utrata domu i brak stałego miejsca zamieszkania mogą powodować podobne trudności i potrzebę wsparcia.

Po utracie mieszkania człowiek musi zmierzyć się z kilkoma problemami naraz: znaleźć bezpieczne miejsce do życia, zapewnić byt sobie i rodzinie, odtworzyć dokumenty, znaleźć pracę lub zapisać dzieci do szkoły. Dla osób starszych, osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi oraz tych, którzy nie mają oszczędności, ta droga może być szczególnie trudna. Właśnie dlatego ważne są nie tylko schronienia awaryjne, ale także długoterminowe rozwiązania — przystępne czynszowe mieszkania, mieszkania socjalne, doradztwo i pomoc w znalezieniu pracy.

Światowy Dzień Osób Bezdomnych to okazja, by pomyśleć o ludziach potrzebujących takiego wsparcia i dowiedzieć się, jakie organizacje działają w pobliżu. Przypomina on również, że mieszkanie to nie tylko dach nad głową. To bezpieczeństwo, możliwość odpoczynku, przechowywania rzeczy osobistych, planowania przyszłości i poczucia przynależności do społeczności. Pomoc zaczyna się od szacunku dla człowieka, ale aby przezwyciężyć bezdomność, potrzebne są również konsekwentne rozwiązania i praca nad przyczynami, przez które ludzie tracą swoje domy.

Ciekawostki o Światowym Dniu Osób Bezdomnych

Po raz pierwszy obchodzono go 10 października 2010 roku. Pomysł zrodził się podczas dyskusji internetowych między osobami zajmującymi się pomocą osobom bezdomnym w różnych krajach.

Dzień ten nie ma jednego, obowiązkowego programu. Każda społeczność może wybrać własny sposób zaangażowania się — od zbiórki rzeczy po dyskusję na temat polityki mieszkaniowej.

Inicjatywa ta objęła ponad 100 krajów. Według danych oficjalnej strony internetowej jest ona wspierana na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.

10 października obchodzony jest również Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z punktu widzenia uwagi społecznej zbieżność tych dat nie jest przypadkowa: utrata mieszkania może pogorszyć stan psychiczny, a problemy zdrowotne oraz brak wsparcia czasami zwiększają ryzyko utraty dachu nad głową. Jednocześnie doświadczenia każdej osoby są indywidualne, a bezdomności nie można wyjaśniać wyłącznie stanem zdrowia.

Nie ma osobnej oficjalnej symboliki kolorystycznej. Organizacje charytatywne mogą wykorzystywać własne kolory i materiały w swoich kampaniach, ale nie ustalono wspólnego koloru dla wszystkich krajów.

Światowy Dzień Osób Bezdomnych ma na celu przypomnienie, że za problemem braku dachu nad głową stoją konkretni ludzie, ich historie i potrzeby. Data ta daje możliwość otwartej rozmowy o bezdomności, porzucenia uprzedzeń i wspierania rozwiązań, które pomagają ludziom powrócić do stabilnego życia. I choć jeden dzień sam w sobie nie może zmienić sytuacji, może stać się pretekstem do działań, które będą miały znaczenie również po 10 października.

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