Трамп не виключив можливих ударів США по Ірану до проміжних виборів — Jerusalem Post

У США президент Дональд Трамп заявив біля Білого дому, що не виключає можливих нових воєнних дій проти Ірану до проміжних виборів. Відповідаючи на запитання про ймовірні удари, він сказав, що це можливо, однак не оголосив конкретних рішень. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Зміна риторики щодо Ірану

Заява пролунала менш ніж через добу після того, як Трамп сказав, що Сполучені Штати не атакуватимуть Іран до проміжних виборів. Президент також заявив, що Іран перебуває у важкому становищі після конфлікту. Він стверджував, що іранські військові зазнали поразки, а країна не має військово-морських і повітряних сил.

Крім того, Трамп заявив, що інфляція в Ірані нібито сягнула 300%, і назвав ситуацію в країні дуже складною.

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Заяви про дизель і страту Хасана

Трамп також прокоментував нещодавно оголошену домовленість із Російською Федерацією, державою-агресором. За його словами, Москва має постачати великі обсяги дизельного пального до США та на світові ринки. Президент заявив, що додаткові поставки допоможуть знизити ціни на енергоносії, та подякував російському президенту Владіміру Путіну.

Окремо Трамп говорив про заплановану страту Нідала Хасана після масової стрілянини 2009 року на базі Форт-Гуд. Він заявив, що Хасана мають стратити через розстріл, підтримав смертну кару в цій справі та підтвердив, що схвалив плани трансляції виконання вироку наживо.

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