Prezydent Lai: obrona Tajwanu ma odstraszać od wojny — Al Jazeera

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te w przemówieniu z okazji Święta Narodowego w Tajpej oświadczył, że zwiększanie inwestycji w obronność ma na celu odstraszanie od wojny, a nie prowokowanie jej. Tajwan, jak powiedział, dąży do pokoju, ale nie zrezygnuje z wolności ani nie zaakceptuje podporządkowania innej stronie, informuje Al Jazeera.

Rekordowy budżet obronny

Rząd Laia przewidział na obronność w 2027 roku rekordowe 1,1 bln nowych dolarów tajwańskich, czyli 34,5 mld dolarów amerykańskich. Stanowi to ponad 3% produktu krajowego brutto wyspy.

Przed przemówieniem nad stolicą przeleciały tajwańskie myśliwce i dwa śmigłowce Chinook, które niosły duże flagi Tajwanu. Przemówienie odbyło się przed tysiącami osób, w tym zagranicznymi dyplomatami.

Presja Pekinu

Lai oświadczył, że Chiny zwiększają presję za pomocą aktywności wojskowej i działań w „szarej strefie”, próbując zmienić status quo w Cieśninie Tajwańskiej. Podkreślił, że pokój nie może opierać się wyłącznie na życzeniach, a tolerancja nie powinna pozwalać agresorowi coraz bardziej posuwać się naprzód.

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Pekin uważa Tajwan za część swojego terytorium, nie wyrzekł się użycia siły w celu zajęcia wyspy i nazywa Laia „separatystą”. Strona chińska odrzuciła również jego propozycje rozmów.

Prezydent Tajwanu z zadowoleniem przyjął rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ale zaznaczył, że muszą one przewidywać poszanowanie prawa mieszkańców Tajwanu do istnienia. Wezwał także demokracje regionu Indo-Pacyfiku do jednoczenia się w celu zachowania pokoju i stabilności.

Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym oparciem Tajwanu w dziedzinie bezpieczeństwa, choć niemal 50 lat temu Waszyngton przeniósł oficjalne stosunki dyplomatyczne z Tajpej do Pekinu. Tajwan oczekuje na zatwierdzenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa dostaw uzbrojenia o wartości 14 mld dolarów, w tym systemów obrony powietrznej Patriot.

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