Президент Лай: оборона Тайваня должна сдерживать войну — Al Jazeera

Президент Тайваня Лай Циндэ в речи ко Дню национального праздника в Тайбэе заявил, что наращивание инвестиций в оборону направлено на сдерживание войны, а не на провокации. Тайвань, по его словам, стремится к миру, но не откажется от свободы и не примет подчинения другой стороне, сообщает Al Jazeera.

Рекордный оборонный бюджет

Правительство Лая предусмотрело на оборону в 2027 году рекордные 1,1 трлн новых тайваньских долларов, или 34,5 млрд долларов США. Это составляет более 3% валового внутреннего продукта острова.

Перед выступлением над столицей пролетели тайваньские истребители и два вертолета Chinook, которые несли большие флаги Тайваня. Речь прозвучала перед тысячами людей, среди которых были иностранные дипломаты.

Давление Пекина

Лай заявил, что Китай усиливает давление с помощью военной активности и действий в «серой зоне», пытаясь изменить статус-кво в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что мир не может основываться лишь на пожеланиях, а терпимость не должна позволять агрессору продвигаться все дальше.

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Пекин считает Тайвань частью своей территории, не отказался от применения силы для захвата острова и называет Лая «сепаратистом». Китайская сторона также отклонила его предложения о переговорах.

Президент Тайваня приветствовал переговоры между Соединенными Штатами и Китаем, но отметил, что они должны предусматривать уважение права жителей Тайваня на существование. Он также призвал демократии Индо-Тихоокеанского региона объединяться для сохранения мира и стабильности.

США остаются важнейшей опорой Тайваня в сфере безопасности, хотя почти 50 лет назад Вашингтон перевел официальные дипломатические отношения из Тайбэя в Пекин. Тайвань ожидает одобрения президентом США Дональдом Трампом поставок вооружений на 14 млрд долларов, в том числе систем противовоздушной обороны Patriot.

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