台湾总统赖清德在台北举行的双十节讲话中表示，增加国防投资旨在遏制战争，而非挑衅。台湾寻求和平，但不会放弃自由，也不会接受隶属于另一方，半岛电视台报道。

创纪录的国防预算

赖清德政府为2027年国防预算安排了创纪录的1.1万亿新台币，约合345亿美元。这相当于该岛国内生产总值的3%以上。

在讲话前，台湾战斗机和两架悬挂大型台湾旗帜的奇努克直升机飞越首都上空。演讲在数千人面前举行，其中包括外国外交官。

北京的压力

赖清德表示，中国正通过军事活动和“灰色地带”行动加大压力，试图改变台湾海峡的现状。他强调，和平不能仅仅建立在愿望之上，宽容也不应让侵略者得以不断向前推进。

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北京认为台湾是其领土的一部分，未放弃使用武力夺取该岛，并称赖清德为“分裂分子”。中方还拒绝了他提出的会谈建议。

台湾总统欢迎美国与中国之间的谈判，但指出谈判必须包括尊重台湾居民的生存权利。他还呼吁印太地区的民主国家团结起来，以维护和平与稳定。

美国仍是台湾最重要的安全支柱，尽管近50年前华盛顿将正式外交关系从台北转向北京。台湾正等待美国总统唐纳德·特朗普批准价值140亿美元的武器供应，其中包括“爱国者”防空系统。

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