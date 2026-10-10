Государственный департамент США назвал действия Китая в морских районах у восточного побережья Тайваня «глубоко дестабилизирующими». Заявление прозвучало после того, как Reuters сообщило о первом известном обнаружении китайского судна морского ополчения в этих водах в августе, сообщает Channel NewsAsia.

Позиция Госдепартамента США

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что США обеспокоены активностью Китая к востоку от Тайваня. По его словам, Китай, заявляя о своих полномочиях в морских районах, которыми Тайвань мирно управляет более 70 лет, усиливает напряженность и подрывает мирное урегулирование вопросов.

Вашингтон призвал Пекин прекратить давление на Тайвань и вместо этого вести содержательный диалог с демократически избранными властями острова. Министерство иностранных дел Китая не предоставило немедленного комментария в ответ на запрос.

Активность у восточного побережья

Китай, который считает Тайвань своей территорией, с июня усилил деятельность у восточного побережья острова, проводя регулярные патрулирования кораблями береговой охраны. Тайвань отвергает претензии Пекина на суверенитет.

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Тайваньские чиновники считают, что Китай отрабатывает возможную морскую блокаду с привлечением военных, полувоенных и гражданских сил. В Тайбэе район у восточного побережья рассматривают как важный для маршрутов снабжения от союзников в случае блокады или конфликта.

Береговая охрана Тайваня заявила, что судно морского ополчения и сопровождавшие его корабли находились за пределами ограниченных вод. Китайское морское ополчение, которое чаще замечают в спорных районах Южно-Китайского моря, состоит из рыболовецких судов, экипажи которых проходят подготовку и получают поддержку для работы в спорных водах, часто вместе с кораблями береговой охраны.

В июне Великобритания, Франция, Германия и США выражали обеспокоенность китайской активностью у восточного побережья Тайваня как угрозой региональной стабильности и свободе судоходства.

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