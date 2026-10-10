黑山拘留并随后驱逐了俄罗斯军事博客Rybar的创始人米哈伊尔·兹温丘克以及另外三名俄罗斯公民。该决定基于国家的国家安全和内部安全原因作出，《耶路撒冷邮报》报道。

在里桑被拘留

兹温丘克此前曾在俄罗斯联邦国防部任职，俄罗斯联邦是侵略国。他在亚得里亚海度假城市里桑被拘留。报纸Pobjeda援引消息人士称，与他一同被拘留的还有其他人员，包括他的妻子，原因是被指控传播“俄罗斯影响力”。

黑山警方和国家安全局ANB表示，他们发现了四名俄罗斯公民，并对他们进行了相应程序。相关部门指出，这些人不能继续留在该国，因此决定将他们驱逐出境。一名警方消息人士证实，兹温丘克在其中。

黑山总理米洛伊科·斯帕伊奇表示，该国曾收到有关可能发生破坏稳定行动和混合战争的警告。他称，黑山正在保护自身利益，不会让其欧洲未来受到威胁。

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Rybar的立场与制裁

Rybar表示，兹温丘克和其他被拘留者合法停留在黑山，并计划在一座修道院拍摄素材。该博客还声称，没有违反当地法律，因此预计被拘留者将获释。俄罗斯驻波德戈里察大使馆表示，已要求就拘留原因作出解释。

Rybar拥有超过150万订阅者，报道俄罗斯对乌克兰的战争以及俄罗斯的其他活动。今年7月，英国对10名与Rybar有关联的人实施制裁，称这家媒体公司从俄罗斯国家获得资源，传播有关乌克兰的虚假叙事，并干预欧洲选举，包括摩尔多瓦和亚美尼亚的选举。

波德戈里察与莫斯科的关系

黑山于2017年加入北约。2022年，因俄罗斯对乌克兰发动战争，黑山对莫斯科实施制裁，禁止俄罗斯国家媒体，并以间谍活动为由驱逐俄罗斯外交官。作为回应，莫斯科宣布黑山为敌对国家。

2024年10月，美国国务院悬赏最高1000万美元，以获取有助于确认19名参与管理与Rybar相关社交媒体频道人员身份的信息。美国国务院表示，这些频道在2024年总统选举前夕在美国推动俄罗斯的政治利益。

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