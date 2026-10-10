Prezydentka Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Mirjana Spoljaric oświadczyła, że dwukrotnie spotkała się w Katarze z byłym przywódcą Hamasu Ismailem Hanijją. Próbowała zorganizować wizyty przedstawicieli MKCK u izraelskich zakładników przetrzymywanych w Gazie, informuje Jerusalem Post.

Według Spoljaric rozmowy te były trudne i szczere. Omawiała również kwestię dostępu do zakładników z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu. Zapytana, czy MKCK miał dostęp do zakładników, szefowa organizacji odpowiedziała przecząco.

Wizyty u zakładników

Spoljaric powiedziała, że zorganizowanie wizyt u zakładników było trudniejsze niż doprowadzenie do ich powrotu. Jej zdaniem zakładnicy powinni byli zostać zwróceni bez warunków od pierwszego dnia, jednak MKCK może działać wyłącznie w ramach dostępnych mu narzędzi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W sierpniu 2025 roku matki byłych zakładników Ewiatara Dawida, Nimroda Kohena, Gaja Gilboa-Dalala, Dawida i Ariela Kunio spotkały się ze Spoljaric w Genewie. Prosiły organizację o odwiedzenie ich bliskich w Gazie. Ponadto ośmioro zakładników uwolnionych podczas tymczasowego zawieszenia broni w grudniu 2025 roku zwróciło się do MKCK listownie z prośbą o odwiedzenie 137 osób, które w tym czasie pozostawały w niewoli. Takie wizyty nie odbyły się.

Neutralność i zatrzymani

Szefowa MKCK nazwała branie zakładników zjawiskiem wyjątkowo trudnym i okrutnym oraz podkreśliła, że ich powrót powinien być głównym celem. Uważa, że wcześniejsza presja podczas negocjacji mogła uratować więcej istnień.

Spoljaric oświadczyła także, że ścisłe przestrzeganie przez MKCK neutralności było ważne dla powrotu wielu zakładników do Izraela. Osobno powiedziała, że Izrael ma moralny i prawny obowiązek wznowienia wizyt przedstawicieli organizacji u osób, które kraj przetrzymuje jako zatrzymanych ze względów bezpieczeństwa. Wizyty te przerwano po ataku z 7 października.

Czytaj nas na