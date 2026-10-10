红十字国际委员会主席米尔亚娜·斯波利亚里奇表示，她曾两次在卡塔尔会见哈马斯前领导人伊斯梅尔·哈尼亚。她试图安排红十字国际委员会代表探视被关押在加沙的以色列人质，《耶路撒冷邮报》报道。

斯波利亚里奇表示，这些谈判艰难且坦诚。她还与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡讨论了接触人质的问题。当被问及红十字国际委员会是否能够接触人质时，这位组织负责人给出了否定回答。

探视人质

斯波利亚里奇称，安排探视人质比促成他们获释更困难。她认为，人质从第一天起就应被无条件释放，但红十字国际委员会只能在其现有工具的范围内采取行动。

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2025年8月，前人质埃维亚塔尔·达维德、尼姆罗德·科恩、盖伊·吉尔博亚-达拉尔、达维德·库尼奥和阿里埃尔·库尼奥的母亲在日内瓦会见了斯波利亚里奇。她们请求该组织探视自己在加沙的亲人。此外，在2025年12月临时停火期间获释的8名人质致信红十字国际委员会，请求探视当时仍被囚禁的137人。此类探视没有举行。

中立性与被拘留者

这位红十字国际委员会负责人称，劫持人质是极其困难和残酷的现象，并强调人质获释应是首要目标。她认为，谈判期间更早施压本可以挽救更多生命。

斯波利亚里奇还表示，红十字国际委员会严格遵守中立原则，对于许多人质返回以色列十分重要。她另行表示，以色列有道义和法律义务，恢复该组织代表对被该国以安全理由拘留人员的探视。此类探视在10月7日袭击后停止。

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