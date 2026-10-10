Dziennik Expreso w Guayaquil w Ekwadorze 9 października 2026 roku wydał ostatni numer drukowany, kończąc 53 lata działalności w formacie papierowym. Medium będzie nadal publikować materiały na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, informuje The Rio Times.

Właściciel gazety — spółka Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) — oficjalnie wyjaśnił tę decyzję procesem przeglądu finansowego firmy. Inne wydawnictwo Granasy, tabloid Extra, będzie nadal ukazywać się zarówno w wersji drukowanej, jak i cyfrowej.

Ostatni numer drukowany

Expreso założono w 1973 roku, gdy Ekwadorem rządziła dyktatura wojskowa. W pożegnalnym artykule redakcyjnym medium poinformowało, że odchodzi od formatu papierowego, ale nadal będzie informować czytelników na telefonach, tabletach i komputerach. Ostatni numer ukazał się w dniu obchodów niepodległości Guayaquil.

Tego dnia na miejskim placu San Francisco zebrali się byli dziennikarze, fotografowie i redaktorzy Expreso. Jak podała gazeta, uczestnicy określili spotkanie jako pożegnanie między kolegami, a nie protest.

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Twierdzenia o presji i stratach finansowych

Kierownictwo Granasy i organizacje działające na rzecz wolności prasy wiążą zaprzestanie druku z presją ze strony organów państwowych. Według relacji firmy we wrześniu 2025 roku służba podatkowa SRI wydała raporty dotyczące dystrybutorów jej gazet, po czym Prokuratura Generalna wszczęła wstępne dochodzenie w sprawie podejrzeń o oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy.

W lutym 2026 roku regulator sektora korporacyjnego wprowadził wobec Granasy interwencję administracyjną. Firma twierdzi, że z powodu sporu straciła około 70% przychodów reklamowych, a kontrole jej rachunków rzekomo nie wykazały naruszeń. Jest to twierdzenie wydawcy, a nie fakty ustalone przez sąd.

Na 13 października akcjonariusze Granasy zaplanowali posiedzenie w sprawie możliwej sprzedaży dziewięciu nieruchomości i marek firmy. Według Ecuavisa, na które powołuje się Międzyamerykańskie Stowarzyszenie Prasy, łączna cena wywoławcza dziewięciu nieruchomości wynosi 17,35 mln dolarów.

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