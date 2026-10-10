Ежедневная газета Expreso в Гуаякиле, Эквадор, 9 октября 2026 года выпустила последний печатный номер, завершив 53 года работы в бумажном формате. Издание продолжит публиковать материалы на сайте и в социальных сетях, сообщает The Rio Times.

Владелец газеты — компания Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) — официально объяснила это решение процессом финансового пересмотра компании. Другое издание Granasa, таблоид Extra, продолжит выходить как в печатной, так и в цифровой версиях.

Последний печатный номер

Expreso была основана в 1973 году, когда в Эквадоре правила военная диктатура. В прощальной редакционной статье издание сообщило, что отказывается от бумажного формата, но продолжит информировать читателей на телефонах, планшетах и компьютерах. Последний номер вышел в день празднования независимости Гуаякиля.

В тот день на городской площади Сан-Франциско собрались бывшие журналисты, фотографы и редакторы Expreso. Как сообщила газета, участники назвали встречу прощанием между коллегами, а не протестом.

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Заявления о давлении и финансовых потерях

Руководство Granasa и организации по защите свободы прессы связывают прекращение печати с давлением государственных органов. По изложению компании, в сентябре 2025 года налоговая служба SRI выпустила отчеты о распространителях ее газет, после чего Генеральная прокуратура начала предварительное расследование по подозрениям в налоговом мошенничестве и отмывании денег.

В феврале 2026 года регулятор корпоративного сектора ввел в отношении Granasa административное вмешательство. Компания утверждает, что из-за спора потеряла около 70% рекламных доходов, а проверки ее счетов якобы не выявили нарушений. Это утверждение издателя, а не факты, установленные судом.

На 13 октября акционеры Granasa запланировали заседание по поводу возможной продажи девяти объектов недвижимости и брендов компании. По данным Ecuavisa, на которые ссылается Межамериканская ассоциация прессы, совокупная стартовая цена девяти объектов составляет 17,35 млн долларов.

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