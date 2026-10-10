厄瓜多尔瓜亚基尔的日报《Expreso》于2026年10月9日出版了最后一期印刷版，结束了53年的纸质出版历程。该媒体将继续在网站和社交媒体上发布内容，The Rio Times报道。

该报所有者Gráficos Nacionales S.A.（Granasa）正式解释称，这一决定源于公司财务审查程序。Granasa旗下另一份出版物、小报《Extra》将继续同时发行印刷版和数字版。

最后一期印刷版

《Expreso》创办于1973年，当时厄瓜多尔由军事独裁政权统治。该媒体在告别社论中表示，将离开纸质出版形式，但会继续通过手机、平板电脑和电脑向读者提供信息。最后一期在纪念瓜亚基尔独立的当天出版。

当天，Expreso的前记者、摄影师和编辑聚集在该市的圣弗朗西斯科广场。该报称，参与者将这次聚会称为同事之间的告别，而不是抗议。

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关于压力和财务损失的说法

Granasa管理层和新闻自由组织将停止印刷与国家机构施加的压力联系起来。根据该公司的说法，2025年9月，税务机构SRI发布了关于其报纸发行商的报告，随后总检察院以涉嫌税务欺诈和洗钱为由启动初步调查。

2026年2月，企业部门监管机构对Granasa实施了行政干预。该公司声称，由于这场争议，其广告收入损失了约70%，对其账户的审查据称未发现违规行为。这是出版商的说法，而非经法院认定的事实。

Granasa股东计划于10月13日举行会议，讨论可能出售九处房地产和公司品牌。据美洲新闻协会援引Ecuavisa的报道，这九处房产的总起拍价为1735万美元。

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