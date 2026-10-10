Еквадорська газета Expreso припинила друк після 53 років — The Rio Times

Щоденна газета Expreso у Гуаякілі, Еквадор, 9 жовтня 2026 року випустила останній друкований номер, завершивши 53 роки роботи в паперовому форматі. Видання продовжить публікувати матеріали на сайті та в соціальних мережах, повідомляє The Rio Times.

Власник газети — компанія Gráficos Nacionales S.A. (Granasa) — офіційно пояснив рішення процесом фінансового перегляду компанії. Інше видання Granasa, таблоїд Extra, надалі виходитиме як у друкованій, так і в цифровій версіях.

Останній друкований номер

Expreso заснували 1973 року, коли в Еквадорі правила військова диктатура. У прощальній редакційній статті видання повідомило, що залишає паперовий формат, але продовжить інформувати читачів на телефонах, планшетах і комп’ютерах. Останній номер вийшов у день відзначення незалежності Гуаякіля.

Того дня на міській площі Сан-Франсіско зібралися колишні журналісти, фотографи й редактори Expreso. Як повідомила газета, учасники назвали зустріч прощанням між колегами, а не протестом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заяви про тиск і фінансові втрати

Керівництво Granasa та організації зі свободи преси пов’язують припинення друку з тиском державних органів. За викладом компанії, у вересні 2025 року податкова служба SRI видала звіти щодо розповсюджувачів її газет, після чого Генеральна прокуратура відкрила попереднє розслідування за підозрами у податковому шахрайстві та відмиванні коштів.

У лютому 2026 року регулятор корпоративного сектору запровадив щодо Granasa адміністративне втручання. Компанія стверджує, що через спір втратила близько 70% рекламних надходжень, а перевірки її рахунків нібито не виявили порушень. Це твердження видавця, а не встановлені судом факти.

На 13 жовтня акціонери Granasa запланували засідання щодо можливого продажу дев’яти об’єктів нерухомості та брендів компанії. За даними Ecuavisa, на які посилається Міжамериканська асоціація преси, сукупна стартова ціна дев’яти об’єктів становить 17,35 млн доларів.

Читай нас у