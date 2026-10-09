Французские старшеклассники намерены продолжить протесты за улучшение условий обучения и призвали к новой волне демонстраций во вторник. Власти Франции одновременно заявили о «заметном ослаблении» движения, продолжающегося с конца сентября. Об этом сообщает France 24.

Требования школьников

Десятки тысяч учащихся, преимущественно в возрасте от 15 до 18 лет, вышли на улицы по всей Франции и блокировали входы в лицеи. Они жалуются на нехватку учителей, перегруженные расписания, запущенные классы и здания, не приспособленные к повышению температур.

Министерство юстиции Франции сообщило, что с начала демонстраций были задержаны более 6 800 человек, 86% из которых являются несовершеннолетними. По оценке правительственного источника, ущерб от повреждений во время протестов составляет не менее 30 млн евро. В прошлую пятницу из-за акций закрылись около 800 школ.

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Реакция ООН и полиции

Управление ООН по правам человека заявило, что с обеспокоенностью следит за инцидентами, связанными с ученическими протестами и блокированием лицеев, некоторые из которых стали насильственными. Представительница управления Шабиа Манту призвала все стороны сохранять мирный характер действий.

Хотя большинство демонстраций были мирными, некоторые протестующие разжигали костры и разрушали автобусные остановки. Полиция применяла слезоточивый газ, дубинки и специальные гранаты blast ball. Правозащитники и учащиеся обвинили правоохранителей в непропорциональном применении силы. Полиция открыла 18 внутренних расследований возможных нарушений.

Меры правительства

После того как в понедельник 15-летний участник протеста лишился руки вследствие применения полицией светошумовой гранаты, правительство приостановило использование этого оружия. Министр образования Эдуар Жеффре объявил, что в ближайшие дни в 114 наиболее пострадавших лицеев направят около 3 000 учителей для замены отсутствующего персонала. Премьер-министр Себастьен Лекорню пообещал представить план реагирования на кризис до конца октября.

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