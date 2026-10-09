Francuscy uczniowie szkół średnich zamierzają kontynuować protesty na rzecz poprawy warunków nauki i wezwali do nowej fali demonstracji we wtorek. Władze Francji oświadczyły jednocześnie, że nastąpiło „zauważalne osłabienie” ruchu trwającego od końca września. Poinformowała o tym France 24.

Żądania uczniów

Dziesiątki tysięcy uczniów, głównie w wieku od 15 do 18 lat, wyszły na ulice w całej Francji i blokowały wejścia do liceów. Skarżą się na brak nauczycieli, przeładowane plany zajęć, zaniedbane klasy oraz budynki nieprzystosowane do wzrostu temperatur.

Francuskie Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że od początku demonstracji zatrzymano ponad 6 800 osób, z czego 86% to nieletni. Według źródła rządowego szkody spowodowane podczas protestów wynoszą co najmniej 30 mln euro. W ubiegły piątek z powodu akcji zamknięto około 800 szkół.

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Reakcja ONZ i policji

Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oświadczyło, że z niepokojem śledzi incydenty związane z uczniowskimi protestami i blokadami liceów, z których niektóre przerodziły się w przemoc. Przedstawicielka biura Shabia Mantoo wezwała wszystkie strony do zachowania pokojowego charakteru działań.

Chociaż większość demonstracji przebiegała pokojowo, niektórzy protestujący rozpalali ogniska i niszczyli przystanki autobusowe. Policja używała gazu łzawiącego, pałek i specjalnych granatów blast ball. Obrońcy praw człowieka i uczniowie oskarżyli funkcjonariuszy o nieproporcjonalne użycie siły. Policja wszczęła 18 wewnętrznych dochodzeń w sprawie możliwych naruszeń.

Działania rządu

Po tym, jak w poniedziałek 15-letni uczestnik protestu stracił rękę po użyciu przez policję granatu hukowo-błyskowego, rząd zawiesił używanie tej broni. Minister edukacji Édouard Geffray ogłosił, że w najbliższych dniach do 114 najbardziej dotkniętych liceów zostanie skierowanych około 3 000 nauczycieli, aby zastąpić nieobecny personel. Premier Sébastien Lecornu obiecał przedstawić plan reakcji na kryzys do końca października.

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